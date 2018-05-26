Проблемы Греции - Дамоклов меч Европы, или «ружье в первом акте»

На прошедшей неделе фондовые рынки снова проявляли усиленный интерес к проблемам с государственными финансами Греции. Очередной виток событий вокруг данной темы показал: вопрос отнюдь не решен, а трудности только начинаются. При этом противоречия в Европейском Союзе относительно путей решения «греческого вопроса» на самом деле никуда не исчезли.

В воскресенье, 11 апреля, страны зоны евро одобрили решение о том, что с понедельника Еврокомиссия и Европейский центральный банк начнут оценку потребностей Греции в дополнительных средствах. Еврокомиссия и ЕЦБ совместно с МВФ детально разработают суммы и условия предоставления помощи в рамках трехлетней программы.

В специальном заявлении в поддержку Греции, одобренном странами-членами зоны евро, отмечается, что страны-члены готовы оказать Греции поддержку, как только она будет необходима. Согласно заявлению, общая сумма двусторонних кредитов от стран-членов зоны евро Греции в этом году может составить 30 млрд. евро, не учитывая суммы, которая может быть предоставлена Международным валютным фондом.

В целом предусматривается, что программа помощи будет рассчитана на три года. Размер помощи в последующие годы будет определен дополнительно. Кредиты будут предоставляться под среднюю ставку Euribor за три месяца, которые предшествуют дате предоставления кредитов. Так, по состоянию на 9 апреля трехлетний кредит Греции предоставлялся бы под 5% годовых.

Однако до настоящего времени детали помощи Греции остались неопределенными, так как представители Еврокомиссии и ЕЦБ не смогли вылететь в Афины из-за облака вулканического пепла над Европой...

По словам стратега компании Astrum Investment Management Константина Литвина, европейские фондовые рынки в понедельник, 12 апреля, пошли вверх с открытия после решения о предоставлении Греции странами Евросоюза кредитов на 30 млрд. евро под 5% годовых. Однако в течение дня ключевые индексы показали нисходящую динамику, нефть также снизилась ниже 85 долларов за баррель. В целом же 12 апреля на мировых фондовых рынках преобладала боковая динамика торгов, и ключевые индексы закрылись без существенных изменений на фоне отсутствия макростатистики из Европы и США.

К.Литвин подчеркнул, что рынок в понедельник пребывал в ожидании квартальных результатов ведущего мирового производителя алюминия Alcoa, вышедших после закрытия американских торгов. Результаты компании оказались разочаровывающими. В частности, ее чистый доход в первом квартале 2010 года вырос всего на 20% - с 4,1 млрд. до 4,9 млрд. долларов, в то время как рынок ожидал роста до 5,2 млрд. долларов. По итогам дня индекс DJIA подрос на 0,1% до 11005 пунктов впервые за 18 месяцев, индекс S&P 500 прибавил 0,2% до 1196 пунктов, а индекс DJ Stoxx 600 снизился на 0,1%, закрывшись на отметке 269 пунктов.

Стратег отметил, что на этом фоне украинский фондовый рынок в понедельник показал хорошую динамику, удерживая позиции и вырвавшись вверх под закрытие торгов. Индекс УБ успешно пробил сопротивление в 2400 пунктов после двухнедельной консолидации в диапазоне 2300-2400 пунктов и закрылся на историческом максимуме в 2422 пункта. Абсолютно все акции, входящие в индекс УБ, закрылись ростом котировок. Лидером роста стали бумаги «Захидэнерго» (+3,7%), «Райффайзен банка Аваль» (+3,3%), «Укрсоцбанка» (+3,1%) и «Стирола» (+3%). Среди металлургов лидером роста стали акции «Азовстали», прибавившие 2,5% по итогам дня.

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 2,27% – до 956,26 пункта. Общий объем торгов составил 243 млн. 304 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 2,20% – до 2422,60 пункта. Общий объем торгов составил 65 млн. 985 тыс. грн.

Во вторник, 13 апреля, фондовые рынки во всем мире торговались вяло, находясь под влиянием разочаровывающих результатов компании Alcoa. Однако помимо этого инвесторы находились в ожидании квартальной отчетности компании Intel, прогнозы по которой были весьма позитивными.

Тем не менее, сообщил К.Литвин, результаты Intel за первый квартал 2010 года превысили самые оптимистичные ожидания инвесторов. По его словам, во вторник европейские индексы торговались преимущественно в боковом направлении, находясь под давлением снижения цен нефть и промышленные металлы после выхода разочаровывающих результатов Alcoa. Вскоре после открытия американских торгов ключевые индексы устремились вниз, отыгрывая не самые лучшие показатели выручки Alcoa, однако довольно скоро объемы на продажу иссякли, и американский рынок постепенно отбил утренние потери под закрытие торгов. Локомотивом роста американского рынка стал сектор высоких технологий на ожиданиях отличных квартальных результатов Intel, вышедших после закрытия рынка.

Стратег обратил внимание, что для Intel первый квартал 2010 года оказался самым лучшим первым кварталом за всю историю компании. Чистая прибыль составила 0,43 доллара на акцию против ожиданий на уровне 0,38 доллара. Помимо этого, компания повысила прогноз дохода на текущий квартал выше рыночных ожиданий. Один из крупнейших операторов железнодорожных перевозок в США - CSX - также порадовал рынок своими квартальными результатами, превысив ожидания как по доходной части, так и по части чистой прибыли. Обе компании выпустили результаты уже после закрытия американских торгов, по итогам которых индекс DJIA подрос на 0,1% – до 11019 пунктов, индекс S&P 500 также прибавил 0,1%, закрывшись на отметке 1197 пунктов, а индекс DJ Stoxx 600 cнизился на 0,2% – до 268 пунктов.

В свою очередь, украинские акции во вторник демонстрировали умеренно позитивную динамику на протяжении всей торговой сессии, сообщила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина Барабанова. По ее информации, на Украинской бирже наиболее активно торговались бумаги металлургического, машиностроительного, банковского и энергетического секторов. Наибольшие объемы торгов прошли в акциях Алчевского металлургического комбината (свыше 7 млн. грн.), однако к закрытию они потеряли до 0,1%. Также активно торговались бумаги Енакиевского металлургического завода (более 120 сделок при общем объеме торгов более 5,5 млн. грн.). Позитивная финансовая отчетность «Мотор Сичи» продолжала двигать ее акции вверх, и по ним за день прошло более 170 сделок при общем объеме в 5,5 млн. грн.

По словам трейдера, новость о том, что Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики приняла рекомендации правительства и повысила розничные тарифы для привилегированных компаний горно-металлургического и химического сектора, во вторник позитивно повлияла на динамику торгов в бумагах компаний энергетического сектора. Так, в акциях «Центрэнерго» прошло более 70 сделок при общем объеме более 5 млн. грн., и к концу дня они поднялись на полпроцента. Бумаги банковского сектора также в целом следовали за общей динамикой торгов на Украинской бирже.

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник повысился на 0,88% – до 964,63 пункта. Общий объем торгов составил 690 млн. 719 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 0,79% – до 2441,75 пункта. Общий объем торгов составил 78 млн. 67,4 тыс. грн.

Блестящие результаты компании Intel не могли не вызвать оптимизма у инвесторов, для которых любая хорошая новость сейчас – луч надежды. Особенно актуально это в нынешних условиях, ведь глобальный кризис продолжается, что подтверждает все та же Греция. Такие же новости, как от Intel, свидетельствуют о постепенном выздоровлении экономики, отсюда и такое внимание к ним игроков фондового рынка.

Как сообщил К.Литвин, на американских и европейских фондовых рынках в среду, 14 апреля, преобладал бурный рост, вызванный отличными квартальными результатами Intel, CSX, JPMorgan Chase и хорошими макроэкономическими данными. Из четырех отчитавшихся крупных компаний только Alcoa разочаровала рынок недостаточным ростом своей выручки. Кроме того, розничные продажи в марте увеличились в США на 1,6%, превысив рыночные ожидания роста на 1%. По итогам торгов среды индекс DJIA вырос на 0,9% – до 11123 пунктов, а индекс S&P 500 увеличился на 1,1% – до 1 210 пунктов. Таким образом, американские индексы установили новые 18-месячные максимумы, подчеркнул стратег.

По мнению К.Литвина, все поступающие в последнее время данные указывают на ускорение восстановления мировой экономики. Единственными данными, которые омрачают общую картину, является резкое падение объемов потребительского кредитования в США в феврале. При этом стратег отметил увеличение складских запасов компаний в США на 0,5% в феврале, что указывает на укрепление уверенности деловой Америки в дальнейшем росте потребительского спроса, а также на истощение текущих запасов в результате увеличивающегося спроса со стороны потребителей. К.Литвин считает, что рост экономической активности наблюдается в глобальном масштабе. В частности, Китай заявил о росте ВВП за первый квартал на 11,9%, что оказалось выше рыночных ожиданий роста на 11,6%.

На таком фоне украинский рынок ценных бумаг также показал подъем, и очень значительный. Как отметил аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев, в среду украинский фондовый рынок продолжил восходящую динамику уже четвертый день подряд. В этих условиях росла и активность участников рынка, нашедших новый инструмент для краткосрочного инвестирования – бумаги энергетических компаний. Несмотря на высокий риск из-за сильной перекупленности рынка, у торговцев возникает все больше сомнений относительно предстоящей полномасштабной коррекции, во всяком случае, в ближайшие дни.

Как сообщил аналитик, начало торгов на Украинской бирже 14 апреля прошло в положительной зоне на фоне благоприятной внешней конъюнктуры. Оптимистичные настроения, преобладавшие на мировых фондовых биржах, вновь отразились на отечественном рынке. Закрытие азиатских площадок зафиксировало рост региональных индикаторов, чему способствовали позитивные корпоративные новости и сильная макростатистика. На утренних торгах в Европе и России также возобладал восходящий тренд.

По информации А.Кушнарева, за первые полчаса торгов в среду индекс УБ поднялся более чем на 1,5%, приблизившись к отметке в 2490 пунктов. В середине сессии, после появления информации о том, что Россия готова пересмотреть газовые договоренности с Украиной и снизить цену на природный газ, рынок продолжил рост, преодолев психологический уровень в 2500 пунктов. Данная новость активизировала покупки акций концерна «Стирол». Во второй половине дня на УБ преобладала умеренно волатильная динамика. Определенную поддержку рынку в ходе торгов оказывала зарубежная макростатистика, превзошедшая ожидания аналитиков.

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 3,33% – до 996,76 пункта. Общий объем торгов составил 314 млн. 231 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 3,53% – до 2527,84 пункта. Общий объем торгов составил 94 млн. 284 тыс. грн.

В четверг, 15 апреля, в США вышел ряд преимущественно неутешительных макроэкономических данных. Однако статистика, обнародованная в предыдущие дни, была столь сильной, что в четверг рынок почти не воспринял негатива.

К.Литвин полагает, что макроэкономические новости в США 15 апреля оказались в целом разочаровывающими, однако реакция фондового рынка на них была нейтральной. На американских биржах в этот день наблюдалась смешанная динамика на фоне разнонаправленной статистики. Количество первичных заявок на пособия по безработице на прошедшей неделе неожиданно выросло до 484 тыс. – хуже рыночных ожиданий в 440 тыс. Увеличение заявок наблюдается уже вторую неделю подряд, что, скорее всего, негативно отразится на статистике по безработице за апрель в США. Помимо этого, промышленное производство в марте увеличилось всего на 0,1%, намного хуже рыночных ожиданий роста на 0,8%. Единственным «светлым пятном» стали данные по производственной активности штата Нью-Йорк, индекс которой вырос до 31 пункта, превысив рыночные ожидания роста до 25 пунктов.

Как сообщил К.Литвин, в четверг американские индексы закрылись без существенных изменений: индекс DJIA подрос на 0,2% – до 11144 пунктов, а индекс S&P 500 закрылся без изменений на уровне 1211 пунктов. После закрытия рынков вышли квартальные результаты Google и AMD. Инвесторы негативно отреагировали на эти отчеты, распродавая акции после окончания торгов, и котировки упали на 5%. На этом фоне азиатские, европейские и российские индексы ушли в минус, как и цены на нефть и промышленные металлы.

Тем не менее, украинский рынок ценных бумаг в четверг снова вырос. Индекс ПФТС повысился на 0,40% - до 1000,72 пункта. Общий объем торгов составил 395 млн. 540 тыс. грн. Индекс Украинской биржи поднялся на 0,39% – до 2537,62 пункта. Общий объем торгов составил 90 млн. 777 тыс. грн.

Старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей Нестерук отметил, что в начале торгов в четверг украинские бумаги выросли, и индекс УБ прибавил 1,5%, однако уже к середине сессии стало понятно, что продолжение ралли не будет. Многие инвесторы предпочитали фиксировать прибыль на данных уровнях. Лидерами торгов стали бумаги металлургического сектора: Енакиевский метзавод (-0,98%), Алчевский меткомбинат (-0,06%), «Азовсталь» (-0,18%). Значительно выросли акции «Запорожстали» (+18,18%), что связано со слухами о том, что на покупку комбината претендуют POSCO, Arcelor Mittal и российская «Северсталь». Также достаточно активно продавались бумаги «УкрАВТО» (-4,00%). Значительный рост среди ликвидных бумаг продемонстрировали только акции Крюковского вагоностроительного завода (+3,35%).

По мнению А.Нестерука, достигнутые ценовые уровни в украинских акциях являются предельными на следующие несколько месяцев, поэтому высока вероятность коррекции в ближайшее время.

В четверг также появилась информация из Европы. Министр финансов Греции Георге Папаконстантину попросил Еврокомиссию, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд начать роботу над программой помощи стране. Об этом говорится в его письме на имя руководителей этих трех институтов.

“В соответствии с заявлением от 11 апреля 2010 года относительно поддержки Греции странами - членами зоны евро, власть Греции просит начать дискуссии с Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ по многолетней программе экономической политики, которая будет основываться на выводах Совета министров по вопросам экономики и финансов ЕС и которая может быть поддержана финансовой помощью от стран - членов зоны евро и МВФ, если власть Греции решит обратиться за такой помощью”, - отмечается в письме.

Однако, несмотря на определенные шаги, предпринятые Евросоюзом в решении "греческого вопроса", в целом в развитии ситуации наблюдается застывшая картинка. В заявлениях лидеров ЕС и МВФ пока преобладают глаголы в будущем времени...

Украинский фондовый рынок в пятницу, 16 апреля, снова продемонстрировал рост, однако на зарубежных площадках в этот день господствовали негативные настроения, приведшие к обвалу основных мировых индексов. Единственной, но серьезной причиной этого стала настораживающая информация о работе Goldman Sachs.

К.Литвин сообщил, что в пятницу американский регулятор фондовых и сырьевых рынков SEC обвинил Goldman Sachs в обмане инвесторов при структурировании и размещении синтетических производных ипотечных продуктов под кодовым названием ABACUS. Суть иска заключается в том, что Goldman Sachs не сообщил своим клиентам, что партнерская компания Paulson & Co играла ключевую роль в структурировании ABACUS, выбирая исключительно ипотечные кредиты самого низкого качества в состав производного продукта. Сам Paulson делал ставки на падение стоимости данного продукта, однако клиенты, купившие ABACUS, не знали об этом и вскоре понесли существенные убытки. Например, ABN Amro потерял более 1 млрд. долларов на этом продукте.

По словам стратега, в пятницу на американском фондовом рынке распродажам подверглись абсолютно все секторы, однако наибольшие потери понес финансовый, обвалившись на 3,7%. По итогам торгов 16 апреля индекс DJIA потерял 1,1%, закрывшись на отметке 11019 пунктов, а индекс S&P 500 упал на 1,6% до 1192 пунктов. Европейские индексы также понесли существенные потери: индекс DJ Stoxx 600 снизился на 1,55% до 267 пунктов.

Тем не менее, считает К.Литвин, нынешняя слабость фондового рынка является временной. «Откат может продлиться пару торговых сессий, особенно если квартальные результаты компаний окажутся хуже рыночных ожиданий, как это, например, случилось с Google», - полагает стратег.

В свою очередь, аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital отметили, что на украинском фондовом рынке в пятницу, 16 апреля, стабильным спросом пользовались акции банков. «Райффайзен банк Аваль» вырос на 2,15%, а «Укрсоцбанк» - на 2,98%. Лидером по результатам дня стал Авдеевский коксохим (+11,75%). Цена данной бумаги взлетела после выхода новости о возможной выплате дивидендов после проведения ежегодного собрания акционеров в июне. Акции машиностроительных компаний также росли: бумаги Крюковского и Стахановского вагоностроительных заводов прибавили 3,14% и 6,23% соответственно.

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 1,22% – до 1012,96 пункта. Общий объем торгов составил 402 млн. 813 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 0,93% – до 2561,28 пункта. Общий объем торгов составил 97 млн. 619 тыс. грн.

Как видим, макроэкономические и корпоративные данные в США в целом становятся все более обнадеживающими. В то же время над Европой продолжают нависать проблемы Греции, которые, из-за постоянного переноса их решения, уже походят на «Дамоклов меч» или «ружье в первом акте». Вдобавок ситуацию усугубил вулкан в Исландии, вследствие чего авиакомпании несут огромнейшие убытки. Туча пепла над континентом, помимо прочего, снова отложила на неопределенное будущее и решение вопроса с финансами Греции…

Игорь Галычак (УНИАН)