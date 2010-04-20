Трейдер: на украинском рынке акций вчера наблюдалась коррекция

На украинском рынке акций в ходе вчерашних торгов наблюдалась коррекция.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, «в последнее время украинский рынок был достаточно перегрет, и триггером для коррекции послужили пятничные новости о махинациях американского банка Goldman Sachs в США, которые обвалили мировые площадки». Значительным снижением в понедельник завершились торги на азиатских, европейских и российских рынках.

И.БАРАБАНОВА отметила, что украинский рынок акций вчера открылся снижением, которое продлилось в течение всей торговой сессии. Все бумаги индексной корзины УБ продемонстрировали снижение на 1,5-2%. Наибольшее падение было в бумагах банковского сектора, которые снизились на хороших объемах торгов. «Райффайзен банк Аваль» опустился на 4,30%, а «Укрсоцбанк» - на 3,45%.

Против рынка вчера шли только несколько бумаг, одна из них - Авдеевский коксохимический завод, который вырос на информации о предстоящем распределении прибыли нескольких лет на собрании акционеров. На этих новостях акции предприятия поднялись на 3,27%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 19 апреля, снизился на 1,94% – до 993,31 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 216 млн. 955 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,23% – до 2523,94 пункта. Общий объем торгов составил 104 млн. 791 тыс. грн.