Падение мировых рынков вызвало волну распродаж украинских акций

Продолжение падения международных фондовых и сырьевых рынков в понедельник после обвинения Goldman Sachs в обмане клиентов вызвало волну распродаж на украинских площадках.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его мнению, текущее падение имеет хорошие шансы продлиться еще 2-3 дня, после чего рост возобновится. Нынешний откат является здоровым и долгожданным развитием ситуации на фондовых и сырьевых рынках. Американский фондовый рынок рос 50 сессий подряд без падения более чем на 1% в рамках отдельной сессии, что является рекордом за последние 10 лет.

Как считает стратег, несмотря на откат, среднесрочный восходящий тренд выглядит очень сильным на фоне отличных корпоративных отчетов и макроэкономических данных, поэтому после краткосрочной коррекции должно последовать продолжение роста. Таким образом, инвесторам лучше подождать окончания отката еще пару дней и увеличить свои длинные позиции. На украинском рынке в спекулятивном плане наиболее интересно выглядят акции «Укртелекома», «Стирола», «Укрнафты» и «Лугансктепловоза», в то время как «Донбассэнерго» выглядит привлекательно и в спекулятивном, и в инвестиционном плане.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 19 апреля, снизился на 1,94% – до 993,31 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 216 млн. 955 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,23% – до 2523,94 пункта. Общий объем торгов составил 104 млн. 791 тыс. грн.