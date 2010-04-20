Трейдер: украинский рынок акций торгуется «в неуверенном плюсе»

Сегодня украинский рынок акций торгуется «в неуверенном плюсе» после коррекции накануне.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее информации, европейские и американские рынки на ослаблении опасений относительно американского банка Goldman Sachs, который SEC обвинила в мошенничестве, также торгуются в зеленой зоне. Украинские акции сегодня растут в среднем на 0,5-1,5%. Индекс УБ добавил 0,64%. Продолжают повышение бумаги Авдеевского коксохимического завода на новостях о предстоящем собрании акционеров (+2,66%).

Как отметила И.БАРАБАНОВА, сильнее других растут бумаги банковского сектора, которые вчера были лидерами падения. Бумаги «Райффайзен банка Аваль» добавили 1,64%, «Укрсоцбанк» подрос на 1,99%. В целом активность на рынке невысокая. Объем торгов составил 21 млн. грн.

Трейдер предполагает, что сегодня до конца дня рынок будет торговаться в незначительном плюсе в ожидании позитивных новостей о корпоративной отчетности в США.