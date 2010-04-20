Эксперт: мировые фондовые рынки закрылись разнонаправленно

На мировых фондовых рынках в понедельник, 19 апреля, наблюдалась смешанная динамика.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что американские индексы по итогам вчерашних торгов закрылись ростом, европейские - падением. Европейские рынки ушли в минус, отыгрывая сильное падение американских рынков в пятницу. Потери авиационного сектора, превысившие на данный момент 1 млрд. долларов, также давили на рынок.

По словам стратега, на американских площадках в понедельник наблюдалась смешанная динамика, однако под закрытие торгов ключевые индексы вырвались вверх. Частично это было связано с благоприятной макростатистикой: индекс опережающих индикаторов в марте вырос на 1,4%, превысив рыночные ожидания роста на 1,1%. Частично рост был также связан с ожиданиями хороших результатов IBM. После закрытия рынка компания IBM действительно выпустила хорошие результаты по итогам первого квартала: показатели выручки и прибыли превысили рыночные ожидания, компания также слегка повысила прогноз прибыли на 2010 год. Однако рынок надеялся на еще более сильные результаты IBM.

По информации К.ЛИТВИНА, в понедельник индекс DJIA вырос на 0,67% до 11092 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,45% до 1198 пунктов. Европейские индексы закрылись падением: индекс DJ Stoxx 600 упал на 0,6%, закрывшись на отметке 266 пунктов. Сегодня в США не ожидается выхода макростатистики, а в Европе выходят данные по настроению инвесторов в апреле от ZEW, которые во многом и определят динамику торгов.