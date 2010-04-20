Эксперты: торги на рынке еврооблигаций проходили очень вяло

Торги на украинском рынке еврооблигаций в понедельник, 19 апреля, проходили очень вяло.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики сообщают, что вчера инвесторы фиксировали прибыль по суверенным и квазисуверенным бумагам, цены на которые немного снизились, однако объемы торгов были незначительными. Новые выпуски «Укрэксимбанк-15» и «Киев-15» торговались с понижением. В корпоративном секторе активность торгов также была низкой, и сделки заключались только по облигациям «Альфа банка Украина», «ПриватБанка» и «Азовстали».

Как отмечается в обзоре, на российском рынке еврооблигаций в понедельник объемы торгов также были низкими. «Россия-30» в течение дня несколько просела. В корпоративном секторе продавались наиболее ликвидные бумаги, которые в среднем снизились на 0,5 пункта. Больше всего сделок было заключено по облигациям «Газпрома», ВТБ, «Альфа банка» и «Евраза».