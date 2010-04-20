Эксперт прогнозирует, что ставки по ОВГЗ значительно снизятся

Сегодняшний аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) принесет значительное снижение ставок первичного размещения по всей кривой доходности.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, прошлый аукцион продемонстрировал, что Минфин больше не испытывает значительного давления в моменты пикового погашения долга. При этом снижение доходности суверенных еврооблигаций на прошлой неделе, а также стабильно низкий уровень стоимости валютного хеджа повышают относительную привлекательность ОВГЗ.

Аналитик считает, что доходность первичного рынка вплотную приблизится к котировкам вторичного рынка внутреннего долга. Трехмесячные ОВГЗ, которые являются хорошей альтернативой для вложения избыточной ликвидности, могут быть проданы с доходностью 12%. Ставки по девятимесячным и двухлетним бумагам будут предположительно на уровне 14%-15%. При этом не исключено более глубокое падение ставок.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 20 апреля, Министерство финансов Украины проводит очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Предлагаются стандартные серии ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца, 9 месяцев и 2 года, а также специальные бумаги, выпущенные для финансирования подготовки к Евро-2012.