На мировых рынках украинские акции сегодня торговались смешанно

На международных фондовых рынках украинские акции сегодня торговались со смешанной динамикой.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее информации, рост отмечался в бумагах агросектора. На хороших объемах сегодня поднялись акции «Кернел». Бумаги «Астарты» также показали позитивную динамику. Regal Petroleum сегодня снизился на 1,65%, в то время как JKX добавил 2,05%, а Ferrexpo поднялся на 1,02%.

Как сообщила трейдер, по бумагам KDD сегодня проходили незначительные объемы, несмотря на позитивные новости об опубликовании предварительной аудированной финансовой отчетности за 2009 год. Опубликованные результаты в целом являются позитивными для компании. KDD удалось адаптировать бизнес-модель к новым условиям рынка при помощи снижения затрат, успешной реструктуризации банковских кредитов и приобретения земельных участков и проектов по низким ценам. Однако из-за неблагоприятных условий на рынке недвижимости, продажи компании остаются незначительными. Основным драйвером для роста акций компании станет привлечение нового финансирования.