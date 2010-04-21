Приватизацию стратегических объектов разблокируют?

Кабинет министров Украины намерен обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с предложением отменить указы предыдущего главы государства, которыми приостанавливалось действие распоряжений правительства о приватизации стратегических предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, речь будет идти, прежде всего, о разблокировании приватизации государственных энергогенерирующих компаний.