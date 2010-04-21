Трейдер: украинские фондовые индексы демонстрируют рост

Украинские фондовые индексы сегодня демонстрируют незначительный рост на умеренно позитивном внешнем фоне.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

Она отметила, что накануне американские и европейские площадки закрылись в зеленой зоне. Индекс Украинской биржи сегодня поднялся на 1,04%. Однозначный тренд на рынке не наблюдается, и бумаги индексной корзины торгуются в первой половине дня со смешанной динамикой. Объем торгов невысокий – 27 млн. грн. Наибольший рост показывают бумаги «Центрэнерго», которые на незначительных объемах поднялись на 1,97%.

По информации трейдера, сегодня ожидается выход данных о количестве безработных в Великобритании по итогам предыдущего месяца, а также блок квартальной корпоративной отчетности из США.