Moody's присвоило рейтинг «В1» еврооблигациям "Укрэксимбанка"

Международное рейтинговое агентство Moody`s присвоило эмиссии еврооблигаций «Государственного экспортно-импортного банка» ("Укрэксимбанк") на сумму 500 млн. долл. рейтинг «В1».

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Moody`s.

Согласно сообщению, прогноз по рейтингу – «негативный».

Также в сообщении указывается, что еврооблигации, выпущенные 15 апреля на сумму 500 млн. долларов, имеют срок обращения до 27 апреля 2015 года. Доходность еврооблигаций составила 8,375% годовых. Организаторами выпуска выступили Citigroup и Credit Suisse.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

На 1 января 2010 года активы банка составляли 57,197 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 48,309 млрд. грн., обязательства – 46,328 млрд. грн., уставный капитал – 10 млрд. грн., собственный капитал – 10,869 млрд. грн.

В 2009 году «Укрэксимбанк» получил прибыль в размере 21 млн. грн.