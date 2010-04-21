Для ведения реестров госпредприятий создадут спецслужбу

Кабинет министров Украины предлагает создать специализированную юридическую службу для ведения реестров акционерных обществ, государственная доля которых превышает 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО со ссылкой на соответствующий законопроект, одобренный на сегодняшнем заседании правительства.

По его словам, создание такого органа минимизирует риски утраты контроля над государственными предприятиями. При этом предполагается, что госрегистратор будет вести реестры порядка 500 государственных предприятий.

«Это будет касаться порядка 500 предприятий государственной собственности, которые будут контролироваться государственным учреждением, а не коммерческими структурами, которые могут себе позволять какие-то проблемные решения», - отметил вице-премьер.