Эксперт: мировые фондовые рынки выросли на фоне хороших новостей

Мировые фондовые рынки во вторник, 20 апреля, выросли на фоне хорошей макростатистики из Европы, отличных корпоративных отчетов и дорожающего сырья.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что в Германии индекс настроений институциональных инвесторов о состоянии экономики, рассчитываемый ZEW, вырос с 44,5 пунктов до 53 пунктов в апреле, что превысило консенсус экономистов, который находился на уровне 45,2 пункта. Такая же ситуация наблюдалась и в рамках ЕС – индекс увеличился с 38,9 пункта до 46 пунктов, а консенсус ожиданий находился на уровне 38,9 пункта.

По словам стратега, в США продолжили выходить отличные квартальные результаты. Результаты IBM и Johnson&Johnson слегка превысили рыночные ожидания, а результаты Goldman Sachs оказались отличными из-за первоклассных показателей торговых операций на фондовом, сырьевом, валютном и долговом рынках. Goldman заработал 3,3 млрд. долларов, что является лучшим показателем за всю историю компании, за исключением 4,9 млрд. долларов прибыли за четвертый квартал 2009 года.

Как отметил К.ЛИТВИН, по итогам вторника индекс DJIA вырос на 0,2% до 11117 пунктов, а индекс S&P 500 увеличился на 0,8% до 1207 пунктов. Европейские площадки закрылись уверенным ростом котировок: индекс DJ Stoxx 600 вырос на 1,4% до 269 пунктов. После закрытия вчерашних торгов вышли квартальные результаты Apple, превысившие самые оптимистичные ожидания аналитиков.