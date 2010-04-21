Однозначного тренда на украинском рынке акций сегодня не было

Однозначного тренда на украинском рынке акций в ходе сегодняшних торгов не наблюдалось.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, сегодня украинские акции торговались в незначительном плюсе. Индекс УБ по итогам дня закрылся ростом на 1,13%. Объем торгов составил 86 млн. грн. Интерес инвесторов наблюдался в акциях Стахановского и Крюковского вагоностроительных заводов, которые добавили 5,54% и 0,43% соответственно. Бумаги индексной корзины УБ торговались разнонаправленно. Особый спрос инвесторов был в акциях «Стирола», которые на новостях о снижении цен на газ для Украины добавили 2,32%.

Как сообщила И.БАРАБАНОВА, на иностранных рынках активность по украинским бумагам сегодня была незначительной. По акциям «Кернела» и «Астарты» проходили очень низкие объемы торгов. Бумаги Кернел снизились на 0,88%, Астарта потеряла 1,69%. Также падение отмечалось в акциях нефтегазовых компаний. На новостях о новых условиях поставки газа в Украину падали бумаги JKX, Regal Petroleum и Cadogan Petroleum. Акции KDD и «Укрпродукта» сегодня также корректировались. KDD упал на 3,67%, Укрпродукт - на 7,46%. Большие объемы проходили в бумагах МХП (2,7 млн. долларов), которые торговались на уровне закрытия вчерашнего дня.