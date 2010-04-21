Еврооблигации "Укрэксимбанка" стали проверкой готовности рынка

Выпуск еврооблигаций «Укрэксимбанком» стал проверкой готовности рынка к размещению суверенных евробондов Украины.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ.

«Выход "Укрэксимбанка" с выпуском евробондов на 500 млн. долл. – это, скорее всего, отдельный случай достаточно специфического банка, который имеет государственную поддержку и скорее является проверкой готовности рынка к государственным облигациям, а отнюдь не проверка рынка на готовность покупать частные долги», - считает А.ЖОЛУДЬ.

Таким образом, по мнению эксперта, в текущем году не стоит ожидать большого количества выходов украинских банков с выпуском евробондов.

«Я считаю, что лишь незначительная часть украинских банков выйдет в этом году с выпуском еврооблигаций, особенно если мы говорим о новых выпусках, а не о переоформлении старых», - отметил А.ЖОЛУДЬ.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля «Укрэксимбанк» разместил еврооблигации на сумму 500 млн. долл., сроком обращения до 27 апреля 2015 года. Доходность еврооблигаций составила 8,375% годовых. Организаторами выпуска выступили Citigroup и Credit Suisse.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

На 1 января 2010 года активы банка составляли 57,197 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 48,309 млрд. грн., обязательства – 46,328 млрд. грн., уставный капитал – 10 млрд. грн., собственный капитал – 10,869 млрд. грн.

В 2009 году «Укрэксимбанк» получил прибыль в размере 21 млн. грн.