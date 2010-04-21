Трейдер: торги на рынке евробондов прошли с умеренной динамикой

На украинском рынке евробондов торги сегодня проходили с умеренной динамикой.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Вадим ХОМЕНКО.

Он отметил, что евробонды «Нафтогаза» торговались выше, а также суверенные выпуски «Украина-16» и «Украина-11», что было вызвано новостями о договоренности между «Газпромом» и «Нафтогазом» о снижении цены на газ. Суверенные бумаги к закрытию торговой сессии подросли на 0,5 пункта. В корпоративном секторе активность была более низкой, прошло всего несколько сделок в квазисуверенных бумагах «Укрэксимбанка» и муниципальных City of Kiev, обе к закрытию немного потеряли в цене.

По информации трейдера, на российском рынке евробондов активно торговались суверенные выпуски, на фоне новых размещении РФ пяти и десятилетних еврооблигаций. Новый выпуск будет пользоваться сильным спросом, в то же время ориентировочная доходность новых выпусков выглядит не так уж привлекательно по отношению к уже торгующимся. В корпоративном секторе активно торговались бумаги Rurail, Severstal и Tnk, но цены в ходе торговой сессии не изменились. Также спросом пользовались облигации «Газпрома», и более длинные их выпуски закрылись ростом котировок.