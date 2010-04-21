Эксперт: рынок пошел на снижение ставок по ОВГЗ

На вчерашнем аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) рынок пошел на снижение ставок, что позволило значительно увеличить объемы размещения.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, Минфин снова продемонстрировал рынку, что настроен на дальнейшее снижение доходности, удовлетворив только заявки на минимальном уровне доходности по трем сериям из четырех. Ставка отсечения по трехмесячным бумагам была установлена на уровне 12%, что позволило привлечь 268 млн. грн.

Как отметил С.ФУРСА, наибольший объем привлечения (858 млн. грн.) был зафиксирован по девятимесячным бумагам, граничный уровень доходности по которым составил 14%. По данной серии правительство удовлетворяло не только минимальные биды, в результате средневзвешенный уровень доходности не был равен ставке отсечения и составил 13,89%. Доходность среднесрочных бумаг составила 14%.

По мнению аналитика, «несмотря на резкое снижение ставок на вчерашнем аукционе, вероятно значительное давление на котировки государственных облигаций на горизонте 1-2 месяцев в результате эмиссии НДС-ОВГЗ».

Как сообщал УНИАН, по результатам вчерашнего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Государственный бюджет удалось привлечь 1,270 млрд. грн.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения 14 июля 2010 года на 267,611 млн. грн. под 12% годовых; 12 января 2011 года – на 858,126 млн. грн. под 14%; 21 марта 2012 года – на 19,867 млн. грн. под 14% годовых.

В Стабилизационный фонд для финансирования подготовки к Евро-2012 будут направлены 124,146 млн. грн., которые были привлечены в результате продажи правительственных бумаг со сроком погашения 20 марта 2013 года под 14% годовых.

Номинальная стоимость одной ОВГЗ – 1 тыс. грн.