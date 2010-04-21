Суд разрешил проводить следствие по делу об утере документов

Печерский районный суд столицы 14 апреля отменил свое предыдущее решение от 8 апреля о прекращении следственных действий по уголовному делу, возбужденному по факту служебной небрежности должностными лицами Главного управления коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации, по вине которых были утеряны документы по приватизации объектов на территории города в 2006-2010 годах.

Об этом УНИАН сегодня сообщила пресс-секретарь прокурора г. Киева Мирослава МУШКА.

По ее словам, таким образом отмена предыдущего решения суда позволяет органам досудебного следствия продолжить «наступательный характер в расследовании указанного уголовного дела».

Также М.МУШКА сообщила, что завтра в 14.00 в Печерском районном суде столицы должно состояться рассмотрение жалобы Киевской мэрии, которая обжалует постановление о возбуждении уголовного дела по факту служебной небрежности чиновников.

Как сообщал УНИАН, по информации прокуратуры Киева, 26 марта 2010 г. депутат Киевского городского совета, председатель одной из комиссий совета обратился в органы внутренних дел по поводу похищения его автомобиля. По данному факту Шевченковским райуправлением Главного управления МВД Украины в г. Киеве было возбуждено уголовное дело по ч. 3 с. 289 Уголовного кодекса Украины. В похищенной машине находились указанные приватизационные документы.

31 марта прокуратура города возбудила уголовное дело по факту служебной небрежности служебными лицами Главного управления коммунальной собственности КГГА, по вине которых были утеряны документы по приватизации объектов на территории столицы за 2006-2010 годы. Дело возбуждено по ст. 367 Уголовного кодекса Украины. За совершение данного служебного преступления УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

8 апреля Печерский райсуд по иску мэрии остановил исполнение всех следственных действий по этому уголовному делу.