Cильные корпоративные отчеты не особо помогли фондовым рынкам

На мировых фондовых рынках в среду, 21 апреля, наблюдалась смешанная динамика, несмотря на сильные корпоративные результаты за первый квартал.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, Boeing, Morgan Stanley и Apple порадовали инвесторов своими результатами, превысив ожидания по чистому доходу и чистой прибыли, что вызвало рост котировок акций этих компаний. Именно рост акций этих трех гигантов оказал вчера поддержку индексу DJIA.

Как подчеркнул К.ЛИТВИН, в последнее время американский рынок показывает интересную особенность: на момент выхода квартального отчета котировки растут на отличных результатах, однако вскоре после отчета котировки снижаются на фиксации прибылей. Например, вчера Intel, Johnson&Johnson, Goldman Sachs закрылись снижением котировок, которые на данный момент находятся ниже уровней закрытия торговой сессии, следовавшей за отчетами. Именно поэтому ключевые индексы вчера не выросли.

Стратег отметил, что по итогам торгов в среду индекс DJIA вырос лишь на 0,1% до 11124 пунктов, индекс S&P 500 также не претерпел существенных изменений, закрывшись на уровне 1206 пунктов. Сегодня на динамику торгов может повлиять целый ряд макроэкономических данных из Европы и США.