ДТЭК выпускает еврооблигации
На 500 млн. долларов
Энергетический холдинг ДТЭК заявил о выпуске пятилетних еврооблигаций на сумму 500 млн. долл.
Об этом сказано в сообщении, обнародованном на официальном сайте холдинга.
Согласно сообщению, фиксированный купон по еврооблигациям составит 9,50% в год.
Организаторами выпуска выступили ING Bank N.V. (“ING”), The Royal Bank of Scotland plc (“RBS”) и Erste Group Bank AG. Букраннеры выпуска - ING и RBS.
«Это значимое событие для нашей компании. Оно является следующим шагом ДТЭК на международном рынке капитала», - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Максима ТИМЧЕНКО.
В компании не указывают, в которой стадии находится сделка, а также не разглашают инвесторов, которые выступают в роли покупателей евробондов.
Как сообщал УНИАН, 19 апреля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций DTEK Finance B.V. ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «B-».
Ожидается, что поступления от облигаций будут использованы для рефинансирования как минимум 130 млн. долл. краткосрочного обеспеченного долга, а также пойдут на капитальные вложения и общие корпоративные цели. Облигации будут представлять собой необеспеченные обязательства DTEK Finance B.V. с гарантией от DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd. и от существенных операционных компаний группы DTEK (куда входят основные дочерние предприятия по генерированию электроэнергии и добыче угля).
Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).
Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.
В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик. По итогам 2009 года доля ДТЭК в угледобывающей отрасли Украины составила 24,4%.
Блок генерации представлен ООО «Востокэнерго» и ассоциированной компанией ОАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,5% акций. По итогам работы в 2009 году доля этих компаний в тепловой генерации Украины составила: «Востокэнерго» – 25,3%, «Днепроэнерго» – 20,5%.
Чистый долг ООО «ДТЭК» в 2009 году увеличился на 17,2% - до 3,689 млрд. грн.