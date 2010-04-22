ДТЭК выпускает еврооблигации

Энергетический холдинг ДТЭК заявил о выпуске пятилетних еврооблигаций на сумму 500 млн. долл.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на официальном сайте холдинга.

Согласно сообщению, фиксированный купон по еврооблигациям составит 9,50% в год.

Организаторами выпуска выступили ING Bank N.V. (“ING”), The Royal Bank of Scotland plc (“RBS”) и Erste Group Bank AG. Букраннеры выпуска - ING и RBS.

«Это значимое событие для нашей компании. Оно является следующим шагом ДТЭК на международном рынке капитала», - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Максима ТИМЧЕНКО.

В компании не указывают, в которой стадии находится сделка, а также не разглашают инвесторов, которые выступают в роли покупателей евробондов.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций DTEK Finance B.V. ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «B-».

Ожидается, что поступления от облигаций будут использованы для рефинансирования как минимум 130 млн. долл. краткосрочного обеспеченного долга, а также пойдут на капитальные вложения и общие корпоративные цели. Облигации будут представлять собой необеспеченные обязательства DTEK Finance B.V. с гарантией от DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd. и от существенных операционных компаний группы DTEK (куда входят основные дочерние предприятия по генерированию электроэнергии и добыче угля).

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик. По итогам 2009 года доля ДТЭК в угледобывающей отрасли Украины составила 24,4%.

Блок генерации представлен ООО «Востокэнерго» и ассоциированной компанией ОАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,5% акций. По итогам работы в 2009 году доля этих компаний в тепловой генерации Украины составила: «Востокэнерго» – 25,3%, «Днепроэнерго» – 20,5%.

Чистый долг ООО «ДТЭК» в 2009 году увеличился на 17,2% - до 3,689 млрд. грн.