ГКЦБФР зарегистрировала правила торговли для УБ

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала правила торговли в секции срочного рынка ОАО «Украинская биржа» и образец фьючерсного контракта на индекс украинских акций (индекс UХ)».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГКЦБФР, об этом говорится в решении комиссии «О регистрации изменений в Правила Открытого акционерного общества «Украинская биржа» от 20 апреля этого года.

Как отметили в ГКЦБФР, в соответствии с утвержденными правилами торговли предусмотрено заключение срочных контрактов с использованием центрального контрагента (ООО «Украинский центральный контрагент»), который становится покупателем относительно каждого продавца и продавцом относительно каждого покупателя по каждому срочному контракту, который заключается на биржевых торгах.

В комиссии также отмечают, что регистрация образцовой формы фьючерсного контракта на индекс UХ предоставляет возможность ввода в обращение на Украинской бирже фьючерсных контрактов, базовым активом которых является индекс украинских акций (индекс UХ), который рассчитывается ОАО «Украинская биржа».