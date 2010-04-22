Андрей Снегирев стал управляющим партнером ИГ «Сократ»

Председатель правления «ФК Сократ» Андрей СНЕГИРЕВ стал управляющим партнером инвестиционной группы «Сократ».

Об этом сообщается в пресс-релизе инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Согласно полученной информации, инвестиционная группа «Сократ» расширила состав акционеров. Решением акционеров ЧАО «ФК Сократ» (ведущей компании инвестиционной группы «Сократ») председатель правления ЧАО «ФК Сократ» А.СНЕГИРЕВ вошел в состав акционеров компании, став владельцем 7% уставного капитала.

Как отмечается в пресс-релизе, А.СНЕГИРЕВ возглавляет компанию «ФК Сократ» с октября 2008 года. Одной из его основных задач c момента прихода в компанию стала разработка антикризисной программы для ИГ «Сократ», предполагающей резкое сокращение расходов и создание новых профит-центров. В ходе ее реализации была коренным образом изменена бизнес-модель группы и оптимизирована ее структура, расширен спектр услуг (запуск услуги интернет-трейдинга, развитие услуги доверительного управления, антикризисного консалтинга), унифицированы регламенты работы компаний группы и усовершенствована система риск-менеджмента.

Cправка УНИАН. Инвестиционная группа «Сократ» основана в 1994 году и является одним из ведущих и крупнейших операторов рынка капитала Украины. «Сократ» — универсальная инвестиционная группа, с полным комплексом услуг и готовых стратегий для широкого спектра инвесторов. Основными направлениями деятельности группы являются инвестиционный банкинг, торговля ценными бумагами, предоставление услуг интернет-трейднига, хранение ценных бумаг, управление ценными бумагами. «Сократ» является партнером Венской Фондовой Биржи, IPO партнером Варшавской Фондовой Биржи и имеет статус эксклюзивного партнера Global M&A в Украине.