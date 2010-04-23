Кабмин назначил четырех заместителей председателя ФГИУ

Кабинет министров Украины своими распоряжениями назначил первыми заместителями Фонда государственного имущества Владимира СОСНОВОГО и Евгения ИВАНОВА, а также назначил заместителями председателя ФГИУ Игоря МИРОНЮКА и Евгения ГРИГОРЕНКО

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

КМУ также уволил с должности заместителя председателя Фонда госимущества Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, Александра ПОТИМКОВА и Сергея БУХАЛЕНКОВА.