Кабмин назначил четырех заместителей председателя ФГИУ
08:25, 23 апреля 2010Фондовый рынок
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Трое предыдущих уволены
Кабинет министров Украины своими распоряжениями назначил первыми заместителями Фонда государственного имущества Владимира СОСНОВОГО и Евгения ИВАНОВА, а также назначил заместителями председателя ФГИУ Игоря МИРОНЮКА и Евгения ГРИГОРЕНКО
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
КМУ также уволил с должности заместителя председателя Фонда госимущества Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, Александра ПОТИМКОВА и Сергея БУХАЛЕНКОВА.
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