Эксперт: на перегретом фондовом рынке Украины уже нет идей

Единственным средством, способным удержать цены украинских акций на достигнутых уровнях в ближайшем будущем, является спекулятивная курсовая игра.

Такую точку зрения высказал в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его мнению, «акции многих эмитентов отыграли прогнозные потенциалы роста, что свидетельствует о сильной перегретости рынка и отсутствии инвестиционных идей». Так, украинские фондовые индексы в четверг, 22 апреля, вслед за мировыми площадками демонстрировали отрицательную динамику. В ожидании более глубокой просадки трейдеры закрывали длинные позиции.

Как сообщил аналитик, торговая сессия на УБ вчера открылась снижением котировок по ценным бумагам. Причиной этого стала неблагоприятная внешняя конъюнктура, сформировавшаяся к началу торгов. Американские индексы завершили четверг без единой динамики, а на азиатских площадках утром преобладал пессимизм, вызванный укреплением иены, идущим вразрез с интересами местных экспортеров.

По словам А.КУШНАРЕВА, «волнообразное движение индекса УБ, наблюдавшееся в первый час сессии, сменилось резким падением после полудня». Негатив на рынок принесло сообщение о том, что Евростат ухудшил оценку бюджетного дефицита Греции с 12,7% до 13,6% ВВП. Данная новость ослабила европейскую валюту, спровоцировав шквал распродаж на рынках региона. Во второй половине дня украинский рынок продолжил падение. Вышедшая информация по американскому рынку труда надежд инвесторов не оправдала. Негативно отреагировали торговцы и на более высокий по сравнению с прогнозами рост промышленных цен в США.

Аналитик считает, что на подписанные с Россией соглашения о получении скидки на импортируемый газ в размере 30% отечественные торговцы не отреагировали. Данная новость была ожидаема и уже отыграна. Негатива на рынок добавила неутешительная квартальная отчетность украинских эмитентов. Об убытках в 1-м квартале отчитались энергогенерирующие компании «Донбассэнерго» (-170 млн. грн.) и «Днепроэнерго» (-12,9 млн. грн.). Отчетность энергораспределительных компаний оказалась нейтральной. Более высокую прибыль показало «Полтаваоблэнерго» (60 млн. грн.).

А.КУШНАРЕВ добавил, что о небольшой прибыли отчитались «Райффайзен Банк Аваль» (21,9 млн. грн.) и «Укрсоцбанк» (1,5 млн. грн.), хотя совокупные убытки банковской системы на 1 апреля составили 4,4 млрд. грн. (1,37 млрд. грн. на 1 марта). Риски в финансовой системе сохраняются, а в оценках банков заложено много ожиданий.

По информации аналитика, лидерами падения в четверг стали бумаги «Дакора» (-5,73%) и ДМК им. Дзержинского (?5,54%). На общем негативном фоне хуже рынка выглядели предприятия ГМК и энергетический сектор. В плюсе завершили день Стахановский (+3,20%) и Крюковский ВЗ (+2,10%). В пятерку лидеров по объемам торгов вошли акции Авдеевского КХЗ (12,53 млн. грн.), «Мотор Сичи» (7,54 млн. грн.), концерна «Стирол» (6,49 млн. грн.), «Центрэнерго» (5,79 млн. грн.) и «Укрсоцбанка» (5,30 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 22 апреля, снизился на 1,03% – до 1010,88 пункта. Общий объем торгов составил 432 млн. 93 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,48% – до 2550,53 пункта. Общий объем торгов составил 91 млн. 294 тыс. грн.