Трейдер: украинские евробонды торговались очень активно

В четверг, 22 апреля, торговая сессия на украинском рынке евробондов открылась очень активно.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Вадим ХОМЕНКО.

По его информации, евробонды ДТЭК вчера показывали хорошую ликвидность и торговались на 2 пункта выше цены первичного размещения. В то же время, уже к середине дня покупатели потеряли ним интерес и бумаги снизилась на пункт. Суверенные и квазисуверенные выпуски «Нафтогаза» также активно торговались, но закрылись снижением котировок. В корпоративном секторе активность была низкой, без существенных ценовых изменений.

Как отметил трейдер, на российском рынке евробондов в четверг основные торги проходили в новых суверенных выпусках, которые торговались на пункт ниже цены первичного размещения. В корпоративном секторе активность была довольно низкой, всего несколько сделок прошло в бумагах Tmenru, Evraz, Rurail.