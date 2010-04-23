Эксперт: фондовые рынки повышенно чувствительны к плохим новостям

Мировые фондовые рынки в последние дни проявляют повышенную чувствительность к плохим новостям и слабую - к хорошим.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

В частности, отметил он, вчера Nokia упала на 15%, показав прибыль ниже рыночных ожиданий, в то время как на позитивных отчетах, которых в эти дни большинство, происходит довольно слабый рост. «Такое поведение рынка, безусловно является тревожным сигналом», - уверен стратег.

По словам К.ЛИТВИНА, пересмотр дефицита бюджета Греции за 2009 год с 12% до 13,6% от ВВП привел в четверг к падению евро, нефти и промышленных металлов более чем на 1%. Этот негатив сказался и на фондовых рынках, в том числе на украинском, подчеркнул стратег.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 22 апреля, снизился на 1,03% – до 1010,88 пункта. Общий объем торгов составил 432 млн. 93 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,48% – до 2550,53 пункта. Общий объем торгов составил 91 млн. 294 тыс. грн.