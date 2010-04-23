Эксперт: ситуация в Греции ухудшается

Европейские фондовые рынки вчера находились под давлением ухудшающейся ситуации вокруг Греции после пересмотра статистики по дефициту бюджета страны за 2009 год с 12,9% от ВВП до 13,6%.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он считает, что пессимизма добавляют прогнозы дальнейших пересмотров в сторону увеличения дефицита госбюджета Греции. На этом фоне евро упал с 1,34 до 1,33 долл./евро. Европейские инвесторы в четверг активно распродавали греческие бумаги, причем как облигации, так и акции. Доходность по 10-летним бумагам превысила 8,5%, котировки акций банка «Пиреус» упали на 7%. Падение евро привело к снижению цен на сырье и европейских индексов, за ними последовали российский и украинский фондовые рынки.

Как сообщил К.ЛИТВИН, в США вчера вышел целый ряд макроэкономических данных, которые в целом оказались близки к рыночным ожиданиям. Так, первичные заявки на пособия по безработице снизились до 456 тыс. на прошедшей неделе - немного лучше консенсуса экономистов на уровне 460 тыс. Продажи вторичного жилья в марте выросли на 6,8% до 5,35 млн. домов, также слегка выше рыночных ожиданий в 5,25 млн.

«На корпоративном фронте в США результаты продолжают превышать ожидания инвесторов, которые, тем не менее, в последнее время стали очень привередливы даже к хорошим результатам», - подчеркнул стратег. На данный момент 87% отчитавшихся компаний показали результаты, превысившие рыночные ожидания, что является лучшим показателем за последние 10 лет.

Тем не менее, полагает К.ЛИТВИН, «рынок в данный момент более чувствителен к результатам, которые не оправдывают ожиданий». Например, вчера Nokia показала чистую прибыль ниже ожиданий, и ее котировки упали на 15%. После закрытия американских торгов в четверг Microsoft показала чистый доход и чистую прибыль выше консенсуса ожиданий, тем не менее, его котировки упали на 4% после выхода отчета. Инвесторы оказались недовольны ростом продаж новой операционной системы в корпоративном сегменте, отметил стратег.

По словам К.ЛИТВИНА, индекс DJIA в четверг не изменился, закрывшись на уровне 11134 пунктов, индекс S&P 500 прибавил 0,2% до 1209 пунктов, а индекс DJ Stoxx 600 упал на 1% до 265 пунктов. «С технической точки зрения наблюдается восходящий треугольник на индексе S&P 500, что указывает на повышенную вероятность пробития сопротивления на уровне 1210 пунктов», - сообщил он.