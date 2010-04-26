Эксперты: украинские акции незначительно выросли

Прошлая неделя на украинском фондовом рынке закончилась незначительным ростом котировок.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что в пятницу, 23 апреля, индекс УБ вырос на 0,63% при небольшом объеме торгов в 50 млн. грн. Цены на большинство бумаг индексной корзины в течение дня не изменились. Росли акций «Мотор Сич» (+ 0,36%), в то время как бумаги металлургических компаний демонстрировали смешанную динамику. Алчевский меткомбинат упал на 0,53%, «Азовсталь» выросла на 0,86%, Енакиевский метзавод снизился на 0,04%. Лидерами по росту были Крюковский вагоностроительный завод +4,04 и Харцызский трубный завод (+3,83).

В обзоре сказано, что акции украинских эмитентов на иностранных площадках в пятницу практически не торговались. На Варшавской фондовой бирже объемы торгов украинскими акциями были низкими, «Кернел» поднялся на 1,25%, «Астарта» снизилась на 1,74%. Спросом пользовались только бумаги «Мироновского хлебопродукта», которые выросли на 3,75%.

По информации аналитиков, активность на украинском рынке еврооблигаций в пятницу была чрезвычайно высокой, основной причиной чего стало огромной количество сделок по новым выпускам. Облигации ДТЭК за день несколько выросли, а цена на «МХП-15» снизилась на 0,5 пункта. Торги по суверенным и квазисуверенным бумагам проходили вяло с преобладанием продавцов. «Украина-16» к закрытию просела на 0,25 пункта, «Нафтогаз» и «Укрэксимбанк» также снижались на протяжении сессии.