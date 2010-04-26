Трейдер: активность на украинском рынке акций очень низкая

Активность на украинском рынке акций с начала сегодняшних торгов очень низкая.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

Она прогнозирует, что рынок в течение дня продолжит торговаться в районе нуля при отсутствии новостей с западных рынков.

По информации трейдера, индекс Украинской биржи по состоянию на 12:00 незначительно поднялся - на 0,62%, объем торгов составил 18 млн. грн. Количество сделок также низкое. Наибольший интерес участники рынка проявляют к бумагам Авдеевского коксохимического завода, по ним заключено наибольшее количество сделок. Акции данного эмитента снизились на 0,46%. Остальные бумаги торгуются на уровне закрытия предыдущей сессии. Корректируются бумаги «Азовстали» (-0,28%).