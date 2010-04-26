Эксперт: рост американских фондовых индексов продолжился

Рост американских фондовых индексов в пятницу, 23 апреля, продолжился.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, «в результате очередной порции радужной макростатистики в пятницу рынок США устремился вверх, закрывшись на 19-месячных максимумах». Заказы на товары длительного пользования в США в марте упали на 1,3%, за счет падения заказов на самолеты, в то время как рынок ожидал прироста на 0,4%. В то же время, за исключением транспортного сектора, который является волатильным и слабопредсказуемым, заказы увеличились на 2,8%, превысив рыночные ожидания. Продажи первичной недвижимости в марте подскочили на 26,9% до 411 тыс. единиц, существенно превысив рыночные ожидания продаж в 330 тыс. Такой существенный скачок темпов продаж связан с грядущим истечением государственных субсидий на покупку первого жилья в апреле.

Как подчеркнул К.ЛИТВИН, по итогам торгов пятницы индекс S&P 500 вырос на 0,7% до 1217 пунктов, а индекс DJIA подрос на 0,6% до 11204 пунктов. На прошлой неделе на графике индекса S&P 500 образовалась формация восходящего треугольника с повышающимися локальными минимумами и сопротивлением на уровне 1210 пунктов. Текущий восходящий тренд является очень сильным, рост индексов продолжается восьмую неделю подряд, что близко к рекорду за последние 10 лет. С технической стороны, следующим сопротивлением является уровень в 1250 пунктов. Такой сильный рост фондовых рынков связан с притоком ликвидности от масштабных carry trades по всем ключевым мировым валютам. Так, отчет COT (commitments of traders) показал рекордный уровень коротких позиций по евро и иене, двум ключевым валютам фондирования.

По мнению стратега, поддержку фондовому рынку в пятницу оказало также увеличение цен на нефть и промышленные металлы: нефть марки WTI подорожала на 1,4 долл. до 85,1 долл. за баррель. Вполне очевидно, что нефть передвинулась в новый торговый диапазон 80-90 долл. за баррель.