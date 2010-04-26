Эксперты: рынок бондов ждет госбюджета и НДС-облигаций

На данный момент рынок бондов Украины ждет принятия государственного бюджета и объявления о выпуске НДС-облигаций.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре «Эрсте Банка», переданном агентству УНИАН.

Кроме того, считают аналитики, очень важным является также объем плановых заимствований до конца 2010 года. Ожидается, что правительство предложит около 12 млрд. грн. НДС-облигаций, которые, вероятно, будут пользоваться значительным спросом среди банков.

В обзоре также говорится, что в последние дни существует ажиотажный спрос на так называемые «Евро-2012 облигации», которые правительство выпускает для финансирования проектов футбольного чемпионата. Недавно своим постановлением Национальный банк Украины разрешил учитывать эти облигации при расчете обязательных резервов. Таким образом, наличие «Евро-2012 облигаций» в портфеле банка позволяет на соответственную сумму уменьшить необходимость банка в размещении средств в НБУ.

Аналитики констатируют, что ставки по государственным еврооблигациям продолжают снижаться и колеблются в промежутке 6-7%. Министерство финансов на данный момент не приняло остаточного решения относительно размещения еврооблигаций этого года, однако правительство рассматривает предложения относительно частного размещения облигаций. В будущем наибольшее влияние на ставки по еврооблигациям будет иметь договоренность о финансировании Украины МВФ, что, при условии возобновления сотрудничества, может позитивно повлиять на кредитные рейтинги Украины.