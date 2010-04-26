Fitch присвоило облигациям Metinvest B.V. ожидаемый рейтинг «B-»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B-» планируемому выпуску облигаций эмитента Metinvest B.V. (далее – «Metinvest»). (Рейтинг сдерживается суверенными рейтингами Украины («B-»/прогноз «Стабильный»/«B»)).

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, предстоящему выпуску также был присвоен ожидаемый рейтинг возвратности активов «RR4». Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации, а также после подтверждения объема и срока обращения облигаций.

В сообщении указывается, что Metinvest планирует использовать поступления от облигаций для финансирования программы капитальных вложений и на общекорпоративные цели. Трастовый договор и другие документы по сделке регулируются английским правом. Облигации имеют полную безусловную безотзывную гарантию на солидарной основе от основных операционных активов Metinvest.

Ожидаемый срок обращения облигаций составляет пять лет. Условия, содержащиеся в проспекте эмиссии, предусматривают, что облигации будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения всем приоритетным несубординированным безусловным и необеспеченным долговым обязательствам Metinvest, а также включают ограничение по предоставлению активов в качестве обеспечения (при этом составлен обширный список допустимого использования активов в качестве обеспечения), ограничения по проведению слияний/продаже бизнес-активов и определенные ограничения на выплату дивидендов и на сделки с аффилированными структурами. Кроме того, проспект эмиссии облигаций включает ковенант по коэффициенту консолидированного левереджа («долг/EBITDA») в 3x.

Справка УНИАН. «Метинвест» - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках «Метинвеста» началось в 2007 году и завершится в 2009 г.

ООО «Метинвест холдинг» - управляющая компания Группы «Метинвест».