Кредитно-дефолтные свопы Украины показали небольшой рост

На прошлой неделе котировки кредитно-дефолтных свопов Украины показали небольшой рост – на 38,1 б.п., с 504,9 до 543,0 б.п.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной группы "Сократ".

Как отмечается в отчете, данная коррекция после продолжительного ралли, очевидно, связана с фиксацией прибыли инвесторами на фоне усиления опасений относительно дефолта Греции.

Согласно отчету, в сегменте суверенных еврооблигаций на прошлой неделе наблюдалась достаточно высокая торговая активность и рост доходности по всей кривой. Доходность по выпуску «Украина-2011» выросла на 0,7 п.п., с 5,1% до 5,8%, более длинные суверенные выпуски с погашением в 2013 и 2017 году показали рост доходности соответственно на 0,1 п.п. (с 6,3% до 6,4%) и 0,2 п.п. (с 7,5% до 7,7%).

Кластер квазисуверенных еврооблигаций в целом следовал за суверенными еврообондами – наблюдался рост доходности почти по всем выпускам. Исключением стали бумаги «Киев-2011», доходность по которым снизилась на 1,3 п.п – с 13,3% до 12,0%. Выпуск «НАК «Нафтогаз-2014» повысил доходность на 0,3 п.п. – с 7,3% до 7,6%, выпуски "Укрэксимбанка" с погашением в 2011 и 2016 годах также показали небольшой рост доходности – на 0,3 п.п. (с 7,5% до 7,8%) и 0,2 п.п. (с 8,9% до 9,1%) соответственно.

В банковском сегменте еврооблигаций наблюдалось разнонаправленное движение. Доходность выпуска «Укрсиббанк-2011» выросла на 0,3 п.п. – с 7,5% до 7,8%, в то время как доходность еврооблигаций «Альфа Банк Украина-2012», напротив, снизилась на этой неделе на 0,8 п.п. (с 13,6% до 12,8%).

Очередным снижением доходности отметились выпуски «Приватбанка». Так, еврооблигации банка с погашением в 2012 году потеряли 0,1 п.п. доходности (с 8,9% до 8,8%), более длинный выпуск с погашением в 2016 году снизил доходность на 0,4 п.п. (с 10,5% до 10,1%).

Небольшой рост доходности наблюдался и в корпоративном сегменте. Так, выпуск «Азовсталь-2011» показал рост доходности на 0,3 п.п. (с 8,2% до 8,5%), доходность по еврооблигациям «МХП-2011» также выросла на 0,3 п.п. (с 6,7% до 7,0%). Выпуски «Интерпайп-2010» и «Киевстар-2012» не торговались, текущие доходности по ним составляют 7,7% и 140% соответственно.