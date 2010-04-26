Трейдер: на фондовом рынке были неопределенные настроения

На украинском фондовом рынке в течение сегодняшнего дня преобладали неопределенные настроения.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

Она отметила, что сегодня бумаги индексной корзины Украинской биржи закрылись в зеленой зоне. Индекс УБ вырос за счет роста акций банковского сектора. Бумаги «Райффайзен банка Аваль» поднялись по итогам дня на 7,45%, а «Укрсоцбанк» добавил 3,37%. Положительную динамику сегодня демонстрировали акции Стахановского вагоностроительного завода, которые на новостях о хорошей финансовой отчетности за первый квартал поднялись на 2,11%. Продолжили рост бумаги Авдеевского коксохима (-0,80%). Активность на рынке в целом была достаточно низкая.

По информации трейдера, на иностранных рынках украинские акции сегодня торговались со смешанной динамикой. Бумаги Regal Petroleum снизились на 4,11%, JKX - на 0,52%. При этом акции Ferrexpo добавили 3,71%. Активность по украинским бумагам на зарубежных биржах сегодня была довольно низкая. По акциям «Кернел» и «Астарты» проходили низкие объемы торгов, в МХП также значительной активности не наблюдалось.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 26 апреля, повысился на 1,05% – до 1026,54 пункта. Общий объем торгов составил 18 млн. 106 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,27% – до 2599,42 пункта. Общий объем торгов составил 63 млн. 368 тыс. грн.