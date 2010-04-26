Пинзеник: выпуск ОВГЗ не сможет конкурировать с НДС-облигациями

Выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) не сможет конкурировать по доходности с НДС-облигациями. Такое мнение высказал УНИАН экс-министр финансов, председатель Украинского фонда поддержки реформ Виктор ПИНЗЕНИК, комментируя намерение правительства выпустить НДС-облигации на сумму 20 млрд. грн. для погашения задолженности по НДС состоянием на 1 мая 2010 г.

Комментируя данную норму законопроекта о госбюджете-2010, В.ПИНЗЕНИК отметил, что такое решение не решает проблему задолженности по НДС, поскольку не устраняет ее причину – стремительно нарастающий дефицит бюджета.

По его оценкам, заложенный в бюджете дефицит составляет 170 млрд. грн. (15,7% ВВП) против 104,3 (11,4%) в 2009 году. „Без сокращения дефицита такой шаг лишь создает видимость решения проблемы, - подчеркивает В.ПИНЗЕНИК. - При хроническом серьезном недостатке средств абсолютно понятно, какие расходы будут осуществляться в первую очередь, а на чем станут „экономить”.

Экономист отмечает, что выпуск НДС-облигаций создает проблемы и для самого правительства: „Дело в том, что для покрытия дефицита бюджета правительство уже планирует выпустить облигации внутреннего займа на 96,7 млрд. грн.”.

«При непрозрачной и коррумпированной схеме возвращения НДС понятно, что облигации будут продаваться с дисконтом. Даже при умеренной ставке скидки в 20% и небольшом уровне доходности в 10% реальный уровень доходности покупателей таких ценных бумаг будет составлять 32,5%», - отметил В.ПИНЗЕНИК. По его словам, владельцы НДС (украинские предприятия - УНИАН) будут продавать эти ОВГЗ. Потому что им нужны деньги, а не бумаги, объясняет экс-министр финансов.

В таких условиях выпуск ОВГЗ для покрытия дефицита не сможет конкурировать по доходности с НДС-облигациями. Следствием станет или невозможность привлечения средств, или стремительный рост процентов по ОВГЗ.

Кроме того, НДС-облигации закладывают и серьезный риск для макроэкономической стабильности. Ликвидность банковской системы не позволяет „поглотить” такое количество облигаций. Провоцируется неминуемое давление на НБУ с требованием монетизации таких облигаций (выкуп за счет эмиссии), что будет иметь негативное влияние на обменный курс и инфляционные процессы, отмечает В.ПИНЗЕНИК.

Как сообщал УНИАН, по информации вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.