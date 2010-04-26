Эксперт: трейдеры сейчас воздерживаются от покупок акций

Трейдеры предпочитают не рисковать своими позициями, воздерживаясь от активных покупок акций в ожидании коррекции.

Такую точку зрения высказал в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его мнению, это проявляется в достаточно умеренной динамике котировок на украинском фондовом рынке, растущих лишь по инерции вслед за мировыми биржами. Потенциал роста многих ликвидных акций сейчас близок к нулю, а значит, отсутствуют и стимулы для совершения сделок. В частности, торги на украинском рынке ценных бумаг в понедельник, 26 апреля, как и в конце прошлой недели, проходили на сравнительно низких объемах.

А.КУШНАРЕВ сообщил, что открытие торгов на УБ сегодня прошло в оптимистичном русле на благоприятном внешнем фоне. На американских и азиатских площадках накануне преобладала положительная динамика, европейские и российские биржи также начали день ростом ведущих котировок. В первые минуты сессии индекс УБ прибавил около 0,5%, поднявшись в район 2580 пунктов. После этого на бирже возобладало волатильное движение, продолжавшееся большую часть дня.

По информации аналитика, ближе к концу сессии, благодаря резкому росту акций «Райффайзен Банка Аваль» (+7,45%) и «Укрсоцбанка» (+3,37%), индексу УБ удалось преодолеть отметку в 2600 пунктов. Одной из причин роста отечественных банков стало укрепление акций сектора на мировых площадках, после прояснения ситуации с источниками покрытия греческих долгов. Снижению риска инвестиций в финансовый сектор способствует ожидание возобновления сотрудничества Украины и МВФ. Кроме того, Сергей ТИГИПКО заявил о возможности повышения программы сотрудничества до 20 млрд. долларов.

Как отметил А.КУШНАРЕВ, хороший ценовой прирост сегодня продемонстрировали бумаги «Мостобуда» (+6,93%), значительно потерявшего в цене в течение предыдущей сессии. Вопреки негативным финансовым показателям за 1-й квартал, росло «Захидэнерго» (+4,57%). Новость о квартальной прибыли Стахановского ВЗ в размере 79,2 млн. грн. способствовала росту акций предприятия на 2,11%.

А.КУШНАРЕВ также сообщил, что хуже рынка в понедельник выглядели бумаги представителей ГМК. Выходившие финансовые результаты предприятий сектора за 2009 год не впечатлили инвесторов: большинство эмитентов сократило чистый доход на 25-50%. Авдеевский КХЗ отчитался о сокращении доходов в 2009 году на 51,95% до 3,71 млрд. грн. При этом в 2010 году завод ожидает увеличения убытков на 40%. Падение акций предприятия по итогам дня составило 0,80%.

По словам аналитика, в пятерку сегодняшних лидеров по объемам торгов вошли акции Авдеевского КХЗ (9,96 млн. грн.), «Укрсоцбанка» (7,39 млн. грн.), «Райффайзен Банка Аваль» (4,56 млн. грн.), «Укрнафты» (4,15 млн. грн.) и Ясиновского КХЗ (3,42 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 26 апреля, повысился на 1,05% – до 1026,54 пункта. Общий объем торгов составил 18 млн. 106 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,27% – до 2599,42 пункта. Общий объем торгов составил 63 млн. 368 тыс. грн.