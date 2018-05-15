Украинский фондовый рынок: «быки» не сдаются и пока выигрывают

Украинский фондовый рынок на прошедшей неделе демонстрировал повышенную волатильность. Настроения инвесторов были весьма неопределенными. С одной стороны, давно пришло время для коррекции слишком переоцененных акций, а с другой – рынок продолжает сопротивляться назревшей необходимости. При этом видимых причин для продолжения роста отечественных бумаг сейчас нет (за исключением новых газовых договоренностей). Внешний фон, с оглядкой на пролжение истории с Грецией, также выглядит противоречивым. Исключение составляет лишь экономика США, отчетность по которой в последнее время продолжает радовать инвесторов. В силу вышеизложенных причин украинский и европейские фондовые рынки на прошлой неделе демонстрировали чередующийся тред, а биржи США показали уверенный рост и достигли новых рекордов. Это дает основания говорить о том, что отечественные акции на данный момент держатся исключительно за счет спекулятивных игроков рынка.

В понедельник, 19 апреля, украинский фондовый рынок находился полностью под влиянием внешних факторов и двигался вслед за мировыми биржами.

Как подчеркнул стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин, продолжение падения международных фондовых и сырьевых рынков в понедельник, после обвинения Goldman Sachs в обмане клиентов, вызвало волну распродаж на украинских площадках. По его мнению, нынешний откат стал здоровым и долгожданным развитием ситуации на фондовых и сырьевых рынках. Американский фондовый рынок рос 50 сессий подряд без падения более чем на 1% в рамках отдельной сессии, что является рекордом за последние 10 лет.

В свою очередь, трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина Барабанова отметила, что в последнее время украинский рынок был достаточно перегрет, и триггером для коррекции послужили пятничные новости о махинациях американского банка Goldman Sachs в США, которые обвалили мировые площадки. Значительным снижением в понедельник завершились торги на азиатских, европейских и российских рынках. Украинский рынок акций открылся снижением, которое продлилось в течение всей торговой сессии. Все бумаги индексной корзины УБ продемонстрировали снижение на 1,5-2%. Наибольшее падение было в бумагах банковского сектора, которые снизились на хороших объемах торгов. «Райффайзен банк Аваль» опустился на 4,30%, а «Укрсоцбанк» - на 3,45%. Против рынка шли только несколько бумаг, одна из них – Авдеевский коксохимический завод, который вырос на информации о предстоящем распределении прибыли нескольких лет на собрании акционеров. На этих новостях акции предприятия поднялись на 3,27%.

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 19 апреля, снизился на 1,94% – до 993,31 пункта. Индекс Украинской биржи упал на 2,23% – до 2523,94 пункта.

Что же касается мировых фондовых рынков, то в понедельник здесь наблюдалась смешанная динамика. К.Литвин сообщил, что американские индексы в этот день закрылись ростом, европейские - падением. Европейские рынки ушли в минус, отыгрывая сильное падение американских рынков в пятницу. Потери авиационного сектора, превысившие 1 млрд. долларов, также давили на рынок. На американских площадках в понедельник наблюдалась смешанная динамика, однако под закрытие торгов ключевые индексы вырвались вверх. Частично это было связано с благоприятной макростатистикой: индекс опережающих индикаторов в марте вырос на 1,4%, превысив рыночные ожидания роста на 1,1%. Рост был вызван также ожиданиями хороших результатов IBM. После закрытия рынка компания IBM действительно выпустила хорошие результаты по итогам первого квартала: показатели выручки и прибыли превысили рыночные ожидания, компания также слегка повысила прогноз прибыли на 2010 год. Однако рынок надеялся на еще более сильные результаты.

Во вторник, 20 апреля, украинские акции предприняли попытку роста, которая им, впрочем, все-таки удалась на позитивном внешнем фоне.

По словам И.Барабановой, в этот день отечественные площадки торговались в незначительном плюсе после коррекции, которая наблюдалась накануне. Рынок продолжал восстанавливаться после новостей об обвинениях SEC американского банка Goldman Sachs в мошенничестве. Рост отмечался по акциям Авдеевского коксохимического завода, которые продолжали отыгрывать новости о предстоящем распределении прибыли на собрании акционеров в июне. Данный эмитент по итогам дня добавил 1,33%. Лидеры падения понедельника, «Райффайзен банк Аваль» «Укрсоцбанк» нарастили 3,80% и 3,55% соответственно.

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 20 апреля, повысился на 1,68% – до 1010,05 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 1,39% – до 2558,38 пункта.

Как сообщил К.Литвин, мировые фондовые рынки во вторник выросли на фоне хорошей макростатистики из Европы, отличных корпоративных отчетов и дорожающего сырья. В Германии индекс настроений институциональных инвесторов о состоянии экономики, рассчитываемый ZEW, вырос с 44,5 пунктов до 53 пунктов в апреле, что превысило консенсус экономистов, который находился на уровне 45,2 пункта. Такая же ситуация наблюдалась и в рамках ЕС – индекс увеличился с 38,9 пункта до 46 пунктов, а консенсус ожиданий находился на уровне 38,9 пункта.

Стратег добавил, что и в США продолжили выходить отличные квартальные результаты. Результаты IBM и Johnson&Johnson слегка превысили рыночные ожидания, а результаты Goldman Sachs оказались отличными из-за первоклассных показателей торговых операций на фондовом, сырьевом, валютном и долговом рынках. Goldman заработал 3,3 млрд. долларов, что является лучшим показателем за всю историю компании, за исключением 4,9 млрд. долларов прибыли за четвертый квартал 2009 года. После закрытия торгов также вышли квартальные результаты Apple, превысившие самые оптимистичные ожидания аналитиков.

Среда, 21 апреля, на украинском фондовом рынке несколько отличалась от остальных торговых дней, так как акции выросли исключительно под влиянием внутренних факторов, а внешний фон в этот день имел преимущественно негативный характер.

По словам К.Литвина, на мировых фондовых рынках в среду наблюдалась смешанная динамика, несмотря на сильные корпоративные результаты за первый квартал. Boeing, Morgan Stanley и Apple порадовали инвесторов своими результатами, превысив ожидания по чистому доходу и чистой прибыли. Именно рост акций этих трех гигантов оказал поддержку индексу DJIA. Как заметил стратег, в последнее время американский рынок показывает интересную особенность: на момент выхода квартального отчета котировки растут на отличных результатах, однако вскоре после отчета котировки снижаются на фиксации прибылей. Например, в среду Intel, Johnson&Johnson, Goldman Sachs закрылись снижением котировок, которые оказались ниже уровней закрытия торговой сессии, следовавшей за отчетами. В итоге индекс DJIA вырос только на 0,1% до 11124 пунктов, индекс S&P 500 также не претерпел существенных изменений, закрывшись на уровне 1206 пунктов.

Кроме того, К.Литвин сообщил, что в среду на европейских площадках преобладала в целом негативная динамика на фоне роста спрэдов по CDS Греции, кризис ликвидности которой усилился в апреле. Однако договоренность о скидке к формуле цены на газ для Украины стала катализатором роста украинского фондового рынка. Среди голубых фишек лидерами торгов стали акции «Захидэнерго» (+2,9%), концерна «Стирол» (+2,8%) и «Укрнафты» (+2,6%).

Индекс ПФТС в среду, 21 апреля, повысился на 1,1% - до 1021 пункта. Индекс Украинской биржи вырос также на 1,1% - до 2587 пунктов.

Украинский рынок ценных бумаг в четверг, 22 апреля, продемонстрировал ощутимое снижение. Этому способствовала крайне негативная внешняя конъюнктура: проблемы Греции вновь обострились. Отрицательно повлияла на исход торгов на отечественных площадках и отчетность украинских предприятий за первый квартал 2010 года.

По мнению К.Литвина, европейские фондовые рынки в четверг находились под давлением ухудшающейся ситуации вокруг Греции после пересмотра статистики по дефициту бюджета страны за 2009 год с 12,9% от ВВП до 13,6%. Пессимизма добавили прогнозы дальнейших пересмотров в сторону увеличения дефицита госбюджета Греции. На этом фоне евро упал с 1,34 до 1,33 долл./евро. Европейские инвесторы в четверг активно распродавали греческие бумаги, причем как облигации, так и акции. Доходность по 10-летним бумагам превысила 8,5%, котировки акций банка «Пиреус» упали на 7%. Падение евро привело к снижению цен на сырье и европейских индексов, за ними последовали российский и украинский фондовые рынки.

При этом в США вышел целый ряд макроэкономических данных, которые в целом оказались близки к рыночным ожиданиям. Так, первичные заявки на пособия по безработице снизились до 456 тыс. на прошедшей неделе - немного лучше консенсуса экономистов на уровне 460 тыс. Продажи вторичного жилья в марте выросли на 6,8% до 5,35 млн. домов, также слегка выше рыночных ожиданий в 5,25 млн. «На корпоративном фронте в США результаты продолжают превышать ожидания инвесторов, которые, тем не менее, в последнее время стали очень привередливы даже к хорошим результатам», - подчеркнул стратег. На данный момент 87% отчитавшихся компаний показали результаты, превысившие рыночные ожидания, что является лучшим показателем за последние 10 лет.

Тем не менее, полагает К.Литвин, рынок в данный момент более чувствителен к результатам, которые не оправдывают ожиданий. Например, в четверг Nokia показала чистую прибыль ниже ожиданий, и ее котировки упали на 15%. После закрытия американских торгов в четверг Microsoft показал чистый доход и чистую прибыль выше консенсуса ожиданий, тем не менее, его котировки упали на 4% после выхода отчета. Инвесторы оказались недовольны ростом продаж новой операционной системы в корпоративном сегменте.

На таком новостном фоне, считает аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев, единственным средством, способным удержать цены украинских акций на достигнутых уровнях в ближайшем будущем, является спекулятивная курсовая игра. По его мнению, акции многих эмитентов отыграли прогнозные потенциалы роста, что свидетельствует о сильной перегретости рынка и отсутствии инвестиционных идей. Так, украинские фондовые индексы в четверг вслед за мировыми площадками демонстрировали отрицательную динамику. В ожидании более глубокой просадки трейдеры закрывали длинные позиции.

По словам А.Кушнарева, негатив на рынок принесло сообщение о том, что Евростат ухудшил оценку бюджетного дефицита Греции с 12,7% до 13,6% ВВП. Данная новость ослабила европейскую валюту, спровоцировав шквал распродаж на рынках региона. Во второй половине дня украинский рынок продолжил падение. Вышедшая информация по американскому рынку труда надежд инвесторов не оправдала. Негативно отреагировали торговцы и на более высокий по сравнению с прогнозами рост промышленных цен в США.

Аналитик считает, что на подписанные с Россией соглашения о получении скидки на импортируемый газ в размере 30% отечественные торговцы не отреагировали. Данная новость была ожидаема и уже отыграна. Негатива рынку добавила неутешительная квартальная отчетность украинских эмитентов. Об убытках в 1-м квартале отчитались энергогенерирующие компании «Донбассэнерго» и «Днепроэнерго». О небольшой прибыли отчитались «Райффайзен Банк Аваль» и «Укрсоцбанк», хотя совокупные убытки банковской системы на 1 апреля составили 4,4 млрд. грн. Риски в финансовой системе сохраняются, а в оценках банков заложено много ожиданий.

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 22 апреля, снизился на 1,03% – до 1010,88 пункта. Индекс Украинской биржи упал на 1,48% – до 2550,53 пункта.

В пятницу, 23 апреля, украинский фондовый рынок показал рост на фоне позитивных внешних новостей. История с Грецией в этот день снова актуализировалась и в этот раз сыграла положительную роль.

В пятницу Греция попросила Еврокомиссию, Европейский центральный банк и председателя еврогруппы - премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера предоставить ей финансовую помощь. «Греция просит активировать механизм поддержки», - говорится в соответствующем письме, подписанном министром финансов страны Георге Папаконстантину. В ответном заявлении Еврокомиссия, ЕЦБ и председательство еврогруппы отметили, что стороны приняли во внимание официальный запрос Греции об активации механизма помощи. Кроме того, стороны заявили, что поддержка будет предоставляться в рамках программы, которая готовится Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ совместно с властью Греции.

По словам К.Литвина, в пятницу украинский рынок ценных бумаг закрылся в плюсе благодаря позитивным настроениям на европейских и американских площадках. Отечественные биржи реализовали свой дневной рост вскоре после открытия, за чем последовала боковая динамика. Объемы торгов находились на низком уровне. Как европейские, так и российские индексы двигались вверх на официальном запросе Греции в адрес МВФ и ЕС относительно предоставления помощи. На украинских площадках среди голубых фишек лидирующими бумагами стали «Укрсоцбанк», «Захидэнерго» и «Укртелеком».

Индекс ПФТС в пятницу, 23 апреля, повысился на 0,5% - до 1015 пунктов. Индекс Украинской биржи вырос на 0,6% - до 2566 пунктов.

Пятница оказалась очень хорошим днем для американских акций. Как подчеркнул К.Литвин, в результате очередной порции радужной макростатистики рынок США устремился вверх, закрывшись на 19-месячных максимумах. С одной стороны, заказы на товары длительного пользования в США в марте снизились на 1,3% за счет падения заказов на самолеты, в то время как рынок ожидал прироста на 0,4%. В то же время, за исключением транспортного сектора, который является волатильным и слабопредсказуемым, заказы увеличились на 2,8%, превысив рыночные ожидания. Продажи первичной недвижимости в марте подскочили на 26,9% - до 411 тыс. единиц, существенно превысив рыночные ожидания продаж в 330 тыс. Такой существенный скачок темпов продаж связан с грядущим истечением государственных субсидий на покупку первого жилья в апреле.

По информации К.Литвина, по итогам торгов пятницы индекс S&P 500 вырос на 0,7% - до 1217 пунктов, а индекс DJIA подрос на 0,6% - до 11204 пунктов. Накануне на графике индекса S&P 500 образовалась формация восходящего треугольника с повышающимися локальными минимумами и сопротивлением на уровне 1210 пунктов. Текущий восходящий тренд является очень сильным, и рост индексов продолжается восьмую неделю подряд, что близко к рекорду за последние 10 лет. С технической стороны, следующим сопротивлением является уровень в 1250 пунктов. Такой сильный рост фондовых рынков связан с притоком ликвидности от масштабных carry trades по всем ключевым мировым валютам. Так, отчет COT (commitments of traders) показал рекордный уровень коротких позиций по евро и иене, двум ключевым валютам фондирования.

По мнению стратега, поддержку фондовому рынку в пятницу оказало также увеличение цен на нефть и промышленные металлы: нефть марки WTI подорожала на 1,4 доллара - до 85,1 доллара за баррель. Нефть передвинулась в новый торговый диапазон 80-90 долларов за баррель.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что фондовые рынки остаются волатильными, однако с уклоном в восходящий тренд. Наиболее сильные позиции в настоящее время у американских бирж, вследствие сильной макроэкономических и корпоративных отчетов. Тем не менее, как отмечалось, на позитивные новости мировые рынки реагируют слишком неуверенно, что свидетельствует о сомнениях инвесторов в однозначном восстановлении экономики. К тому же Европа находится под влиянием «греческого вопроса» и еще не до конца ясных последствий извержения вулкана в Исландии. А украинский фондовый рынок, в свою очередь, до сих пор не нашел поддержки в отечественной экономике…

Владимир Оранский (УНИАН)