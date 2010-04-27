Трейдер: акции на УБ показывают разнонаправленную динамику

Сегодня акции на Украинской бирже (УБ) показывают разнонаправленную динамику.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила трейдер компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее информации, в целом на данный момент акции на Украинской бирже незначительно снижаются. Рост наблюдается только по ряду бумаг банковского сектора и «Укрнафты», которые вытягивают индекс в плюс. Акции банка «Райффайзен банка Аваль» поднялись на 2,17%, «Укрсоцбанк» подрос на 0,50% . Бумаги «Укрнафты» на новостях о выходе позитивной финансовой отчетности по итогам первого квартала 2010 года поднимались с утра до 5% и уже добавили 4,86%.

Как отметила трейдер, индекс Украинской биржи по состоянию на 12:00 поднялся на +0,04%. Активность на рынке невысокая. Объем торгов составляет 25 млн. грн.