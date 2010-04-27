Эксперт: инвесторы нейтрально воспринимают позитив из США

На фондовом рынке США в понедельник, 26 апреля, преобладала боковая динамика торгов после выхода очередной позитивной порции макроэкономических данных, которые инвесторы уже воспринимают нейтрально.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что по итогам вчерашних торгов индекс S&P 500 снизился на 0,4% до 1212 пунктов, а индекс DJIA закрылся без изменений на уровне 11205 пунктов. Индекс производственной активности ФРБ Далласа увеличился на 21,1% в апреле, существенно превысив рыночные ожидания роста в 9,8%. Для продолжения роста по индексу S&P 500 восьмую неделю подряд, что само по себе является рекордом, нужны улучшения в областях, где в последнее время наблюдалась слабость, например, на рынке труда и в потребительских настроениях.

По информации стратега, сегодня в 17:00 по киевскому времени выходят данные по уровню потребительского доверия в США за апрель. В марте настроения резко улучшились, и на фоне улучшения экономической активности в апреле вполне логично ожидать дальнейшего улучшения потребительских настроений, тем не менее, все зависит от темпов улучшения. Если индекс выйдет на уровне выше 56-57 пунктов, это способно стать катализатором роста рынков сегодня.