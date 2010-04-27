Эксперт: спрос на специальные ОВГЗ сегодня может вырасти

На сегодняшнем аукционе вероятен рост спроса на специальные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, рост спроса может быть спровоцирован ужесточением требований Национального банка Украины (НБУ) к резервированию, которое значительно повышает привлекательность специальных ОВГЗ для банков. Ужесточение требования НБУ способно связать до 6 млрд. грн. ресурсов банковской системы, что показывает потенциальный максимальный объем спроса на специальные ОВГЗ.

В то же время, аналитик не ожидает значительных изменений при размещении стандартных серий ОВГЗ по сравнению с предыдущим аукционом, и граничные уровни доходности должны остаться на том же уровне. Граничный уровень доходности на коротком конце кривой (шестимесячные бумаги) останется на уровне 12,0-12,5%. Ставки отсечения по годовым ОВГЗ могут быть установлены на уровне 13,0-13,5%, в то время как по трехлетним бумагам возможно сохранение уровня доходности на уровне 14%.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля т.г. Министерство финансов Украины проводит очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Правительство предлагает стандартные ОВГЗ со сроком обращения 6 месяцев, 12 месяцев и 3 года, а также специальные бумаги, выпущенные для финансирования подготовки к Евро-2012.