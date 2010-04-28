Эксперт: инвесторы опасаются распространения проблем Греции

Европейские фондовые индексы снизились по итогам вчерашних торгов под давлением падающего евро из-за растущих волнений вокруг ситуации с Грецией.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Кроме того, добавил он, опасения инвесторов усилились по поводу возможного распространения этих проблем на Ирландию, Испанию, Италию и Португалию.

По словам стратега, евро вчера упал с 1,34 до 1,33 долл./евро, что повлекло падение цен на нефть и другие сырьевые товары. Под давлением внешнего негатива снизились и котировки украинских акций. Индекс Украинской биржи потерял 0,3%, закрывшись на отметке 2591 пункта, а индекс ПФТС подрос на 0,3% до 1030 пунктов.

К.ЛИТВИН сообщил, что существенную поддержку отечественному рынку ценных бумаг во вторник оказал рост акций «Укрнафты» на 4,5%, частично компенсировавший падение большинства других голубых фишек. «Укрнафта» подскочила на новости о 90 млн. грн. чистой прибыли за первый квартал 2010 года.

По информации стратега, наибольшие потери вчера понесли акции «Центрэнерго» (-2,3%), «Укртелекома» (-1,5%), «Захидэнерго» (-1,7%) и Ясиновского коксохима (-1,6%). При этом выросли котировки «Райффазен банка Аваль» на 0,9% на фоне общего снижения на рынке.