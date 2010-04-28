Эксперты: торги еврооблигациями прошли очень активно

Торги на украинском рынке еврооблигаций во вторник, 27 апреля, проходили очень активно.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, после понижения кредитных рейтингов Португалии и Греции на украинском рынке преобладали продавцы. Суверенные облигации в течение дня снизились на 0,5-1 пункт, и особенно сильно просели долгосрочные выпуски. «Нафтогаз» торговался менее активно – по этой бумаге прошло всего несколько сделок, а цены к закрытию снизились. В корпоративном секторе «Альфа банк Украина» и «ПриватБанк» торговались с понижением на низких объемах.

По информации аналитиков, украинские акции на иностранных рынках вчера торговались со смешанной динамикой. Бумаги агросектора добавили в цене. На неплохих объемах торгов поднялись акции «Кернел» (+12,3%), в то время как по «Астарте» проходили небольшие объемы. Бумаги нефтегазового сектора демонстрировали отрицательную динамику. Акции JKX снизились на 2,7%, Regal Petroleum - снизились на 0,49%.