Украинская биржа сегодня впервые проводит торги на срочном рынке

"Украинская биржа" сегодня начала опытную эксплуатацию в Секции срочного рынка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Украинской биржи".

По информации пресс-службы, первым инструментом, который был запущен на срочном рынке «Украинской биржи», стал расчетный фьючерсный контракт на Индекс украинских акций (индекс UX). Сделку размером в один контракт на фьючерс Индекса украинских акций по цене 2553,00 пунктов заключили участники торгов ООО "АСТРУМ КАПИТАЛ" и АО "ИК "Проспект Инвестментс".

Как отметили на бирже, допуск к торгам в Секцию срочного рынка получило 14 торговцев, еще 12 на данный момент проходят аккредитацию.

Как отметили в "Украинской бирже", стоимость одного пункта индекса UX равняется 1 грн. При исполнении расчет контракта будет производиться по значению индекса на последний день торгов перед его закрытием. Датой исполнения является 15 число месяца исполнения.

После завершения опытной эксплуатации в Секции срочного рынка начнутся официальные торги.