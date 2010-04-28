Эксперт: фондовые рынки рухнули

Мировые фондовые и сырьевые рынки во вторник обвалились на понижении суверенных кредитных рейтингов Греции и Португалии.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что рейтинговое агентство Standard & Poors понизило рейтинг Греции до «мусорного уровня» и оставило негативный прогноз, а также снизило рейтинг Португалии на два уровня с «A+» до «A-». В результате доходность двухгодичных бумаг Греции взлетела до 16,5%, Португалии – до 4,8%. Доходность по десятилетним бумагам Португалии подскочила до самого высокого уровня с 1998 года, 5,7%. У Греции и греческих банков сейчас наблюдается кризис ликвидности, поэтому Евросоюз, вероятно, предоставит денежную помощь стране в течение следующих двух недель, иначе Греция объявит технический дефолт, не оплатив 8 млрд. евро по своим долговым обязательствам 8 мая.

По словам стратега, ЕС сейчас работает над налаживанием механизма работы с подобными ситуациями, которые наблюдаются не только у Греции, но и у Италии, Португалии, Испании и Ирландии. Европейскому Союзу придется дать Греции 45 млрд. евро для покрытия текущих потребностей, однако поддерживать на плаву придется еще четыре страны в случае отказа долговых рынков в дальнейших заимствованиях этим странам по доходностям, которые эти страны готовы платить. С каждым днем все реальнее становится перспектива реструктуризация суверенных долгов Греции, которых насчитывается более 300 млрд. евро. В случае реструктуризации держатели этих бумаг – в основном европейские банки, понесут большие потери, так как смогут вернуть лишь 30%-50% от номинала. В денежном выражении это означает, что инвесторы могут потерять 150-200 млрд. евро.

Как сообщил К.ЛИТВИН, по итогам вчерашних торгов индекс DJIA снизился на 1,9% до 10992 пунктов, а индекс S&P 500 упал на 2,3% до 1183 пунктов. Европейские рынки закрылись в глубоких минусах, индекс DJ Stoxx 600 обвалился на 3,1% до 261 пункта. Цены на нефть упали на 1,8 доллара - до 82,4 доллара за баррель WTI в торгах на NYMEX. Падение рынков может продлиться еще пару сессий, пока ЕС не предоставит денежную помощь Греции для предотвращения усугубления кризиса и технического дефолта.