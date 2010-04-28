Эксперт: объем размещения специальных ОВГЗ резко вырос

Объем размещения специальных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) резко вырос на вчерашнем аукционе вследствие изменения Национальным банком Украины порядка резервирования для банков.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он отметил, что объем продаж данных бумаг был равен 1,2 млрд. грн. Ставка отсечения по ним по-прежнему была установлена на уровне 14%, в то же время средневзвешенный уровень доходности опустился до 13,15%.

По словам аналитика, снижение доходности по регулярным выпускам на коротком конце кривой превысило его ожидания. Ставка отсечения по шестимесячным ОВГЗ была установлена на уровне 11,5%, что позволило привлечь 260 млн. грн.

С.ФУРСА добавил, что годовые и стандартные трехлетние ОВГЗ были размещены с граничным уровнем доходности 14%. При этом ставки отсечения по годовым бумагам также несколько превысили ожидания. Правительство избрало 12-месячные ОВГЗ в качестве основного инструмента привлечения ресурсов, продав их на общую сумму 1,2 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по результатам вчерашнего аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет удалось привлечь (по предварительной информации) 2,786 млрд. грн.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 20 октября 2010 года - на 246,412 млн. грн. под 11,5% годовых, 30 марта 2011 года - на 1,081 млрд. грн; 27 марта 2013 года - на 159,2 млн. грн.

Средства в размере 1,299 млрд. грн., полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 27 марта 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу.