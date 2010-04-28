В Греции ограничили продажу акций

Регулирующие органы Греции ввели запрет на продажу ценных бумаг без покрытия на местном фондовом рынке – по следам резкого падения курса банковских акций, сообщает BBC.

Запрет призван не дать возможности инвесторам играть на понижение курсов. Именно такие "короткие" сделки, как считают власти, подрывают доверие на рынке.

Во вторник средневзвешенный курс акций греческих банков рухнул на 9% на фоне опасений по поводу бюджетных затруднений Греции.

В среду значительные падения были зафиксированы на азиатских рынках. Основной японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением более чем на 2,5% после стремительного падения европейских курсов. Вскоре после открытия торгов в среду рынки в Париже и Франкфурте снизились еще на полпроцента.

Рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило рейтинг Греции до «BB+», переместив ее из инвестиционной категории в спекулятивную. Это означает, что ее способность выполнять свои финансовые обязательства стоит под вопросом.