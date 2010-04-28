Эксперт: капитал не хочет уходить с украинского фондового рынка

Капитал не хочет уходить с украинского фондового рынка, и это является главным препятствием на пути полномасштабной коррекции.

Такую точку зрения высказал в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

Тем не менее, прогнозирует он, завтра на рынке возможен небольшой отскок, при условии благоприятствующей ситуации на мировых рынках.

Как отметил аналитик, торги на украинских фондовых площадках в среду, 28 апреля, прошли в отрицательной зоне. Участники рынка отыгрывали новость о понижении кредитных рейтингов Греции и Португалии, которая обрушила европейские биржи к концу сессии вторника. В первой половине дня на рынке наблюдалась массовая распродажа практически по всему фронту акций, и в особенности по металлургии, а также машиностроителям и трубникам, показавшим высокие приросты накануне. В первые минуты сессии индекс УБ опустился на 1,7% в район 2550 пунктов, а к полудню находился около отметки 2520 пунктов.

По информации А.КУШНАРЕВА, после обеда отечественный рынок начал умеренное восхождение. Причиной этого послужило улучшение ситуации на зарубежных биржах. Европейские инвесторы ожидают, что правительства ведущих стран региона предпримут меры для того, чтобы нейтрализовать последствия греческой проблемы. Выходившие в течение дня финансовые отчеты зарубежных компаний также поддержали торговцев. Лучше ожиданий, в частности, отчитался крупнейший американский производитель химикатов Dow Chemical.

Несмотря на это, подчеркнул аналитик, в среду отечественным индексам так и не удалось выйти в плюс. Последний час сессии прошел на минорной ноте, и индекс УБ потерял еще около 20 пунктов. Максимальное падение продемонстрировали акции трубных заводов, металлургических компаний и коммерческих банков. Бумаги Нижнеднепровского ТПЗ опустились на 4,43%, Харцызского ТЗ – на 3,06%, Енакиевского МЗ – на 3,38%, «Райффайзен Банка Аваль» – на 3,32%.

По словам А.КУШНАРЕВА, в плюсе завершило сегодняшний день небольшое число эмитентов. Акции шахты «Комсомолец Донбасса» выросли на 1,00%, концерна «Стирол» – на 0,80%, «АвтоКрАЗа» – на 0,44%, «Мостобуда» – на 0,30%. В пятерку лидеров по объемам торгов вошли акции Енакиевского МЗ (10,66 млн. грн.), «Укрсоцбанка» (9,26 млн. грн.), Авдеевского КХЗ (8,04 млн. грн.), Алчевского МК (7,50 млн. грн.) и «Укрнафты» (7,13 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 28 апреля, снизился на 1,66% – до 1013,14 пункта. Общий объем торгов составил 801 млн. 243 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,88% – до 2542,90 пункта. Общий объем торгов составил 101 млн. 964 тыс. грн.