Эксперт: распродажи на европейских фондовых биржах продолжаются

Распродажи на европейских фондовых площадках, которые начались во вторник на страхах вокруг долгов Греции и Португалии, продолжились и в среду.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, доходность двухгодичных суверенов Греции достигла 23% на опасениях о грядущей реструктуризации задолженности. Рейтинговое агентство Standard & Poors заявило, что в случае реструктуризации держатели греческих суверенов могут потерять 70% от их номинальной стоимости, или 256 млрд. евро. Риски пошли вверх, а бонды вниз, впрочем, как и фондовые рынки.

Стратег отметил, что все компоненты индекса Украинской биржи в среду закрылись падением котировок. Больше рынка пострадали бумаги металлургического сектора. Енакиевский метзавод упал на 3,2%, «Азовсталь» - на 3,1%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 28 апреля, снизился на 1,66% – до 1013,14 пункта. Общий объем торгов составил 801 млн. 243 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,88% – до 2542,90 пункта. Общий объем торгов составил 101 млн. 964 тыс. грн.