Трейдер: на иностранных биржах вчера преобладал негатив
10:35, 29 апреля 2010Фондовый рынок
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Относительно украинских акций
На иностранных фондовых биржах в ходе вчерашних торгов преобладали негативные настроения относительно украинских акций.
Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.
По ее информации, акции Regal Petroleum в среду продолжили падать (-4%). Также упали акции Cadogan Petroleum – на 8,2%. «Астарта» была очень волатильной, снижаясь в течение дня до 5%, однако смогла закрыться в плюсе (+0,34%).
Большое внимание инвесторов вчера было обращено к «Кернелу». После позавчерашнего ралли бумага снижалась на 10%, практически отыграв рост, но потом все же смогла немного подрасти. В результате акции «Кернела» в среду на средних объемах торгов добавили 6,56%.
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