Трейдер: на иностранных биржах вчера преобладал негатив

На иностранных фондовых биржах в ходе вчерашних торгов преобладали негативные настроения относительно украинских акций.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее информации, акции Regal Petroleum в среду продолжили падать (-4%). Также упали акции Cadogan Petroleum – на 8,2%. «Астарта» была очень волатильной, снижаясь в течение дня до 5%, однако смогла закрыться в плюсе (+0,34%).

Большое внимание инвесторов вчера было обращено к «Кернелу». После позавчерашнего ралли бумага снижалась на 10%, практически отыграв рост, но потом все же смогла немного подрасти. В результате акции «Кернела» в среду на средних объемах торгов добавили 6,56%.