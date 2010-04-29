Эксперт: торги еврооблигациями в среду начались распродажей

Торги на украинском рынке еврооблигаций в среду, 28 апреля, начались масштабной распродажей, однако короткое покрытие и наличный спрос способствовали восстановлению рынка.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, «Нафтогаз» вчера упал на 2 пункта, суверенные выпуски потеряли 1,5-2 пункта на больших объемах торгов. Торги по суверенным бумагам закрылись незначительным снижением котировок, а цена на облигации «Нафтогаза» практически не изменилась. В корпоративном секторе в течение дня падали бумаги ДТЭК, «Альфа банка Украина» и новый выпуск «Мироновского хлебопродукта». Новости с мировых рынков не оказали влияния на другие бумаги, и активность торгов была низкой.

В обзоре также отмечается, что российский рынок в среду продолжал двигаться в нисходящем тренде – суверенный облигации в начале дня падали. Ближе к полудню на рынок вышли покупатели, однако, несмотря на это, бумаги закрылись падением на 1-2 пункта. В корпоративном секторе была такая же ситуация: ВТБ, «Газпром» и «Евраз» сильно просели в начале торгов, но позже отыграли падение.